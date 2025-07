Ks. Cisek przy grobie św. Jana Pawła II: Bóg nigdy nie przestał tęsknić za człowiekiem

Św. Augustyn uczył przed wiekami, że człowiek jest tęsknotą Boga i celem Jego miłości – wskazał ks. Krzysztof Cisek z Watykanu podczas Mszy św. sprawowanej w czwartek rano w Bazylice św. Piotra. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy katowicki Grzegorz Olszowski.

Monika Nowak-López – Watykan

Na początku homilii ks. Krzysztof Cisek podkreślił, że cały Stary Testament jest opisem tęsknoty Boga za człowiekiem. Tęsknota ta osiągnęła kulminację, „gdy przyjęła konkretne imię i stała się tak bardzo bliska, że przybrała ludzkie kształty w tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, kiedy to Odwieczne Słowo Ojca stało się Ciałem”.

Człowiek tęsknotą Boga i celem Jego miłości

Tęsknotę Boga za człowiekiem można streścić za pomocą wersetu z Księgi Proroka Izajasza: „góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie” (Iz 54, 10) – powiedział ks. Cisek. Jak zaznaczył, „Bóg nigdy nie przestał tęsknić za człowiekiem” i ciągle do niego przychodzi. Czyni to „w Eucharystii, w sakramentach, w Słowie Bożym, w rzeczywistości Kościoła”. Bóg przychodzi do nas i nieustannie dokonuje „cudów swojej miłości”.

Ks. Krzysztof Cisek (© ks. Marek Weresa )

Św. Kinga – matka z sercem na dłoni

W dniu wspomnienia św. Kingi kaznodzieja przybliżył postać tej oddanej Bogu patronki. Podkreślił jej wrażliwość na cierpienie i biedę, miłosierdzie, ofiarność, czystość i pokorę. Zauważył także, że poświęcała się modlitwie i prowadziła ascetyczne życie. „Budowała i odwiedzała przytułki i szpitale, przygarniała trędowatych, broniła krzywdzonych. Ludzie widzieli w niej matkę z sercem na dłoni” – wskazał ks. Krzysztof Cisek.

2025.07.24 Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II (© ks. Marek Weresa )

Nasza tęsknota za Bogiem

Kapłan zaznaczył, że nie każdy potrafi odpowiedzieć na tęsknotę Boga, tak jak zrobili to św. Kinga i św. Jan Paweł II. Czasami nie jesteśmy w stanie zrozumieć rzeczywistości królestwa Bożego i „tęsknota Boga i Jego miłość mogą się zderzyć z zatwardziałością ludzkiego serca” – zauważył. Każdy z nas powinien się zastanowić, czy odpowiada na Bożą tęsknotę. „Naszą codziennością będziemy pisać dalszą część tej historii. Niech to będzie historia także naszej tęsknoty za Bogiem” – zakończył ks. Cisek.

2025.07.24 Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II (© ks. Marek Weresa )

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła licznych wiernych, w tym kilkuset pielgrzymów. Mszę św. koncelebrowało ponad 50 kapłanów.