Po fazie obrad, czas na działanie. Kard. Grech o fazie wdrożeniowej Synodu

Watykan wzywa wiernych do aktywnego udziału w fazie wdrożeniowej procesu synodalnego. Pisze o tym kard. Mario Grech, Sekretarz Generalny Synodu. Ogłoszone wytyczne dla nowej fazy procesu synodalnego mają wspierać Kościoły lokalne na całym świecie w konkretnym wprowadzaniu w życie wniosków z zakończonego w ubiegłym roku Synodu o synodalności.

Karol Darmoros

Papież zatwierdził proces synodalny

Na początku swojego przesłania kard. Grech odnosi się do wydarzeń, które poruszyły cały Kościół – śmierci Papieża Franciszka i wyboru Leona XIV. Hierarcha podkreśla, że nowy Papież „od początku zachęca do kontynuowania zaangażowania na drodze synodalnej”. W tym kontekście kard. Grech przywołuje słowa Ojca Świętego o potrzebie Kościoła misyjnego, który buduje mosty i jest otwarty na przyjmowanie „wszystkich potrzebujących naszej miłości, obecności, dialogu i miłosierdzia”. Maltański hierarcha zaznacza, że Leon XIV zatwierdził wytyczne 26 czerwca podczas spotkania z XVI Radą Zwyczajną Sekretariatu Generalnego Synodu.

Synod jako przedłużenie ducha Soboru

Dokument końcowy Synodu o synodalności z października 2024 roku pt. „Ku Kościołowi synodalnemu – komunia, uczestnictwo, misja” stanowi podstawę do dalszych działań. „Forma synodalna Kościoła służy jego misji, a każda zmiana w jego życiu ma na celu uczynienie go bardziej zdolnym do głoszenia Królestwa Bożego i dawania świadectwa Ewangelii mężczyznom i kobietom naszych czasów” – zauważa kard. Mario Grech. W obliczu światowego kryzysu, spirali przemocy i wojen, utrudniającej budowanie okazji do spotkania i dialogu Sekretarz Generalny Synodu nawiązuje do soborowej Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium”. Zapisano tam, że Kościół może być „jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”. Synod, według dokumentu końcowego, to „akt dalszego przyjęcia Soboru, kontynuuje jego inspirację i ożywia jego proroczą moc dla dzisiejszego świata.

Odpowiedzialność i współpraca wszystkich ochrzczonych

Kard. Grech zwraca się z wdzięcznością do tych Kościołów lokalnych, które już aktywnie działają w fazie wdrożeniowej, i zachęca pozostałe do odwagi i otwartości. „Zachęcamy je, by szły naprzód z odwagą, stawiając czoła oporom i trudnościom (…) One także mają cenny wkład do wniesienia, a ich milczenie byłoby stratą dla całego Kościoła” – podkreśla sekretarz Synodu. Maltański hierarcha zapewnia, że kierowany przez niego Sekretariat Generalny Synodu pozostaje otwarty na słuchanie, towarzyszenie i animowanie dialogu między Kościołami, „dla dobra całego Kościoła i jego jedności”.

Główne założenia fazy wdrożeniowej

W prezentacji wytycznych przedstawiono też ramy czasowe i cele wdrażania Synodu. Lata 2025-26 mają służyć procesom wdrażania w Kościołach lokalnych i w ich grupach. Rok 2027 będzie czasem ocen w ramach diecezji i greckokatolickich eparchiach a w drugiej połowie roku – na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Wreszcie, w 2028 roku mają być organizowane kontynentalne zgromadzenia oceniające oraz przewidziane na październik Zgromadzenie Kościelne w Watykanie.

Dokument zawiera odpowiedzi na pytania o naturę i cele fazy wdrożeniowej, uczestników i ich zadania (biskupi, zespoły synodalne, struktury ponaddiecezjalne), a także o to, jak stosować dokument końcowy i jak działać w duchu synodalnym. „Na podstawie uwag i pytań napływających od Kościołów oraz tego, co uzna za przydatne, Sekretariat zaproponuje dalsze bodźce i narzędzia towarzyszące i wspierające wspólne wysiłki, mając nadzieję na współpracę, która uczyni fazę wdrażania Synodu jeszcze bardziej owocną” – zapewnia kard. Mario Grech.

Synod 2021-24

Synod o synodalności odbywał się pod hasłem: „Ku Kościołowi Synodalnemu: Komunia, Uczestnictwo, Misja. Miał kilka części. Pierwszy etap - słuchania, od 9 października 2021 roku, czyli od otwarcia procesu synodalnego w Watykanie i na świecie, do 15 sierpnia 2022, kiedy upłynął termin składania syntez krajowych przez konferencje episkopatów. Następnie etap kontynentalny do 31 marca 2023, czyli do czasu składania dokumentów końcowych 7 zgromadzeń kontynentalnych. Trzeci etap odbył się w Rzymie i składał się z dwóch sesji, pierwszej w dniach 4-29 października 2023 i drugiej w październiku ubiegłego roku. Dokument końcowy można pobrać w języku polskim ze strony synod.va: https://tinyurl.com/372hr8t3