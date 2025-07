Kościół przygotowuje się do Jubileuszu cyfrowych misjonarzy i katolickich influencerów

28 i 29 lipca Rzym zgromadzi cyfrowych ewangelizatorów z całego świata podczas historycznego spotkania, na którym nie zabraknie modlitwy, formacji i braterstwa.

Sebastián Sansón Ferrari – Watykan

Po raz pierwszy w swojej historii Kościół katolicki zorganizuje jubileuszowe wydarzenie w ramach Roku Świętego, które będzie poświęcone cyfrowym misjonarzom i katolickim influencerom, formalnie uznając środowisko wirtualne za prawdziwe pole misyjne. Wydarzenie odbędzie się w Rzymie w dniach 28 i 29 lipca, zbiegając się z dwoma pierwszymi dniami Jubileuszu Młodzieży. W rzeczywistości wielu młodych ludzi, którzy ewangelizują w mediach społecznościowych, będzie aktywnie uczestniczyć w obu uroczystościach.

To wyjątkowe spotkanie, zorganizowane przez Dykasterię ds. Komunikacji, zgromadzi około tysiąca cyfrowych misjonarzy z różnych części świata, w tym wielu przedstawicieli Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Hiszpanii. Wszyscy dzielą się radością Ewangelii za pośrednictwem mediów społecznościowych, platform wideo, blogów i aplikacji, przyczyniając się do kreatywnej, bliskiej i zaangażowanej obecności ewangelizacyjnej w cyfrowej przestrzeni.

Zapisy

Dla tych, którzy nie mogą przyjechać do Wiecznego Miasta, zaplanowano równoległe wydarzenia online, dostępne po rejestracji na oficjalnej stronie www.digitalismissio.org. Dzięki temu wiele osób będzie mogło uczestniczyć w spotkaniu z miejsc, w których pełnią swoją misję.

Rejestracja na udział w formie stacjonarnej została już zamknięta, ale nadal można dołączyć do wydarzenia online, za pośrednictwem tej samej strony internetowej. Ponadto dwa główne momenty formacyjne Jubileuszu będą transmitowane na żywo na kanale YouTube projektu „The Church listens to you” (Kościół Cię słucha).

Inicjatywa ta powstała z inicjatywy papieża Franciszka w ramach Synodu o synodalności (2021–2024), mając na celu przeniesienie ewangelizacji również do środowiska cyfrowego, nie wykluczając nikogo z procesu synodalnego. Jest to wyraźny znak Kościoła wychodzącego, który ma odwagę docierać na egzystencjalne peryferie świata.

Trzy filary: duchowość, formacja i świętowanie

Program Jubileuszu skupiony jest wokół trzech głównych momentów, które nadają rytm całemu spotkaniu. Na początek przewidziano etap duchowy, skoncentrowany wokół przejścia przez Drzwi Święte – charakterystyczny znak każdego Roku Świętego, wyrażający pragnienie wewnętrznej odnowy i otwarcia na łaskę.

Następnie uczestnicy skupią się fazie formacyjnej – obejmującej prelekcje, warsztaty i świadectwa w rzymskim Auditorium Conciliazione – która będzie prezentacją narzędzi do rozwoju duszpasterskiego w świecie cyfrowym, a także przestrzenią do wspólnej refleksji.

Końcową fazą będzie moment uroczystości, zaplanowany w formie festiwalu na placu Risorgimento, który podkreśli znaczenie sztuki, muzyki i kreatywności jako żywych języków ewangelizacji i komunii na „kontynencie cyfrowym”. Oba miejsca, zarówno Auditorium Conciliazione, jak i plac Risorgimento, znajdują się w pobliżu placu św. Piotra.

Samarytańskie ewangelizowanie w sieci

Jubileusz cyfrowych misjonarzy i katolickich influencerów jest odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka do „samarytańskiego” podejścia w przestrzeni cyfrowej. Tą metaforyczną wypowiedzią papież zachęcał, by obecność w mediach społecznościowych była pełna współczucia, człowieczeństwa i bliskości. Nie chodzi tylko o funkcjonalną lub techniczną obecność, ale o tworzenie duszpasterstwa nadziei, zdolnego do dialogu z językiem i dynamiką świata wirtualnego. Wezwanie do budowania „komunikacji, która potrafi słuchać, zbierać głos słabych, którzy nie mają głosu” i do „rozbrajania słów” zostało również zaakcentowane przez Papieża Leona XIV podczas jego pierwszego spotkania z przedstawicielami mediów.

Inicjatywa ta stanowi również kontynuację pierwszego globalnego spotkania ewangelizatorów cyfrowych, które odbyło się podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. To właśnie tam zawiązała się międzynarodowa sieć, która teraz umacnia się i rozwija poprzez tę jubileuszową inicjatywę.

Hymn, który łączy głosy i kultury

Jednym z najważniejszych momentów podczas przygotowań była prezentacja oficjalnego hymnu Jubileuszu: „Todos” („Wszyscy”). Jest to wspólny projekt muzyczny, który łączy artystów katolickich z różnych krajów i posługujących się różnymi językami: hiszpańskim, francuskim, włoskim, koreańskim, angielskim oraz portugalskim.

Tytuł „Todos” nawiązuje do wypowiedzi papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, 3 sierpnia 2023 r., kiedy to z mocą stwierdził, że „w Kościele jest miejsce dla wszystkich, wszystkich, wszystkich!”. Hymn oddaje ducha inkluzywności, synodalności i misyjności, który towarzyszy tym jubileuszowym obchodom.

Oficjalny hymn Jubileuszu cyfrowych misjonarzy i katolickich influencerów