2025.07.29 Uczestnicy Mszy św. z okazji Jubileuszu infuencerów

Kard. Tagle: jesteście nie tylko influencerami, ale także misjonarzami

Jezus was kocha. Nie wątpcie w to. Niech przez was osoba Jezusa wywiera wpływ na wielu ludzi oraz przestrzenie ludzkie i cyfrowe, by prawda, sprawiedliwość, miłość i pokój Boży rozlały się aż po krańce ziemi! – mówił kard. Luis Antonio Tagle w homilii do młodzieży obecnej na Jubileuszu influencerów.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan Nawiązując do etymologii słowa „influencer" kard. Tagle zaznaczył, że wg niektórych ekspertów pochodzi ono oł łacińskiego słowa „influere" – „wpływać". Przypomniał, że w przeszłości sądzono, że „wpływ" to ciecz spływająca z gwiazd, która powoduje, że ludzie zachowują się w określony sposób. „Widzimy, czujemy i dotykamy trujących cieczy – wpływów – płynących z niebezpiecznych gwiazd. Bądźcie roztropni, bracia i siostry. Stosowanie szkodliwych cieczy – wpływów – nie powinno mieć miejsca w waszym przypadku. Jesteście nie tylko influencerami, ale także misjonarzami" – zaznaczył kard. Tagle. Bóg jest wielkim influencerem Nawiązując do pierwszego czytania podkreślił, że „Wielkim Influencerem jest Bóg, który jest Miłością. Aby dokonać przemiany, odnowy, uświęcenia i zbawienia ludzkości przez miłość, Bóg nie wysłał nam SMS-a, maila czy pliku. Bóg posłał swego Syna – Słowo Boże, które stało się człowiekiem, byśmy mieli życie. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Jezus nie jest twarzą ani głosem wygenerowanym przez program cyfrowy. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Miłość nie może być wygenerowana przez algorytm". Przyjmując Jezusa stajesz się influencerem Kard. Tagle dał za przykład Marty, Marii i Łazarza, których wspomnienie liturgiczne dziś obchodzimy. „Przyjęli Jezusa jako gościa i przyjaciela do swego domu, a właściwie – do swojego życia. Jezus był wielkim wpływem i influencerem tej rodziny. Gdy Jezus przerywa swą podróż, by zatrzymać się u nich, Marta, rozpalona zapałem, przygotowuje dla Niego najlepsze jedzenie i odpoczynek. Gdy przyjmujesz Jezusa do swojego życia, stajesz się gorliwym influencerem" – podkreślił.