Kard. Stanisław Ryłko kończy 80 lat, Leon XIV podziękował mu za posługę

Kard. Stanisław Ryłko kończy dziś 80 lat. Papież Leon XIV podziękował mu za pełnienie urzędu archiprezbitera Bazyliki Matki Bożej Większej. Jego następcą został kard. Rolandas Makrickas, dotychczasowy archiprezbiter koadiutor tejże bazyliki.

Kard. Ryłko przez wiele lat bezpośrednio współpracował z Janem Pawłem II, którego uznaje za ojca swojego kapłaństwa. To właśnie kard. Karol Wojtyła udzielił mu święceń prezbiteratu, a już jako papież – święceń biskupich. W związku z ukończeniem 80. roku życia kard. Ryłko traci prawo udziału w konklawe.

Kard. Stanisław Ryłko urodził się 4 lipca 1945 r. w Andrychowie w diecezji bielsko-żywieckiej (wówczas archidiecezja krakowska). W 1963 r. wstąpił do seminarium archidiecezjalnego w Krakowie. Święceń kapłańskich udzielił mu 30 marca 1969 r. w katedrze na Wawelu ówczesny metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła.

Studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a w latach 1972-1978 kształcił się w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie uzyskał doktorat w zakresie nauk społecznych. W sposób szczególny interesował się tematyką świeckich w Kościele, zwłaszcza w świetle Soboru Watykańskiego II. W tym studium mistrzem i przewodnikiem był dla niego Karol Wojtyła. Po ukończeniu studiów w Rzymie wrócił do Polski, gdzie był. m.in. wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz wykładowcą teologii pastoralnej i socjologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W 1987 r. zaczął pracować w Watykanie jako kierownik biura Sekcji Młodzieżowej Papieskiej Rady ds. Świeckich. Pełnił tę funkcję przez pięć lat. Uczestniczył w organizacji Światowych Dni Młodzieży w Santiago de Compostela (1989), w Częstochowie (1991) i w Denver (1993). W latach 1992-1995 pracował w sekcji polskiej Sekretariatu Stanu. Był to dla niego czas bezpośredniej i intensywnej współpracy z Papieżem Janem Pawłem II, któremu towarzyszył aż do jego śmierci. Lata z nim spędzone kard. Ryłko określił jako największy dar swojego kapłańskiego życia.

20 grudnia 1995 r. został mianowany biskupem (tyt. Novica) i sekretarzem Papieskiej Rady ds. Świeckich. 6 stycznia 1996 r. przyjął sakrę z rąk Jana Pawła II. Na zawołanie biskupie wybrał słowa: „Lux mea Christus” (Moim światłem Chrystus). 4 października 2003 r. został wyniesiony do godności arcybiskupa i powołany na przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Na konsystorzu 24 listopada 2007 r. został wyniesiony przez Benedykta XVI do godności kardynalskiej. W 2013 r. wziął udział w konklawe, które wybrało papieża Franciszka. 28 grudnia 2016 r. papież mianował go archiprezbiterem Bazyliki Matki Bożej Większej, a 2 lutego kolejnego roku odbył się jego ingres do tej papieskiej bazyliki. W dniach 7-8 maja tego roku wziął udział w konklawe, które wybrało Papieża Leona XIV. W niedzielę 25 maja towarzyszył Ojcu Świętemu podczas jego wizyty w Bazylice Matki Bożej Większej i uczczeniu ikony Salus populi Romani.

W niedzielę 29 czerwca, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w Bazylice Matki Bożej Większej sprawowana była Msza św. dziękczynna z okazji 80. urodzin kard. Ryłki. Kard. Rolandas Makrickas w słowach podziękowania podkreślił, że jego posługa inspirowana jest biskupim mottem „Lux mea Christus”, a jego świadectwo jest żywym i jasnym znakiem prawdziwej służby Chrystusowi i Jego Świętemu Kościołowi.

Następcą kard. Stanisława Ryłki został kard. Rolandas Makrickas (© Capitolo di Santa Maria Maggiore)

