Wierni przy grobie św. Jana Pawła II (Dorota Abdelmoula-Viet)

Kard. Ryś przy grobie św. Jana Pawła II: Drzwi Święte to nasze uszy, oczy i usta

Jesteśmy w jednym z najpiękniejszych kościołów na świecie i pielgrzymujemy tu także po to, żeby przejść przez Świętą Bramę, ale każda i każdy z was jest piękniejszym namiotem Boga, a Drzwi Święte to są nasze uszy, nasze oczy, nasze usta, wszystkie miejsca, którymi Bóg może do nas wchodzić i którymi też może z nas wychodzić ku innym - wskazał w homilii metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś przewodniczący Mszy św. sprawowanej w czwartek rano w Bazylice św. Piotra.

Artur Hanula Metropolita łódzki podkreślił, że dzisiejsze pierwsze czytanie pokazuje Pana Boga, który chce zamieszkać w namiocie. „Upodobania Pana Boga nie zmieniły się od czasów Mojżesza. Pan Bóg dalej chce mieszkać w namiocie” - mówił. Namiot Boga Kard. Grzegorz Ryś nawiązał do słynnego prologu Ewangelii św. Jana, gdzie jest mowa o tym, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Kaznodzieja przypomniał, że w greckim oryginale ten tekst brzmi: Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot między nami. „Tym najpiękniejszym namiotem, w którym Bóg chciał zamieszkać, jest człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. On jest namiotem, w którym Bóg mieszka” - zaznaczył kard. Ryś. Metropolita łódzki nawiązał też do Drugiego Listu św. Piotra, gdzie Piotr, widząc nadchodzącą śmierć, mówi o sobie, że czas zwinięcia jego namiotu już nadszedł. „Także każdy z nas jest namiotem, w którym Bóg chce mieszkać, w którym Bóg kocha mieszkać” - wskazał kard. Grzegorz Ryś. Człowiek - najpiękniejszy Boży namiot „Każda, każdy z nas, jesteśmy najpiękniejszymi namiotami Boga” - podkreślił kaznodzieja. Odniósł się do słów św. Pawła, który mówi, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Kard. Ryś zwrócił uwagę na dwie konsekwencje, jakie z tego wynikają. „Pierwsza, to jest namiot do wędrowania. Słyszeliśmy o tym, że Pan Bóg tak mieszkał w tym namiocie, że decydował o wędrówce ludu - zaznaczył metropolita łódzki. - Namiot jest domem wędrówki. Jeśli Bóg chce mieć w nas namiot, to znaczy chce nam pokazać, że chce z nami wędrować”. Kaznodzieja dodał, że „świątynia to jest miejsce stabilizacji”. „Jak postawicie taki kościół, to już się nigdzie z niego nie ruszycie, ale namiot można zwinąć i pójść dalej. Bóg nam chce pokazać, że nie ma takiego miejsca w twojej wierze, w której chciałbym się z tobą już zatrzymać” - mówił kard. Grzegorz Ryś. Jak podkreślił kaznodzieja, „Pan Bóg chce być z nami ciągle w drodze, bo nasza wiara ciągle ma prawo się rozwijać, więcej i lepiej”. Poza tym, jak mówił kaznodzieja, „ten namiot jest nazwany namiotem spotkania”. „To zapytajmy się dzisiaj, każdy siebie samego, czy człowiek, który przychodzi do mnie, na pewno spotka się z Bogiem. Czy ja jestem dla innych miejscem spotkania z Bogiem?” - postawił pytania na zakończenie homilii metropolita łódzki. Jubileusz Młodzieży i Casa Polonia Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników, mieszkańców Rzymu, ale też licznych pielgrzymów, którzy w czasie wakacji odwiedzają Rzym. Mszę św. koncelebrowaną przez ok. 50 kapłanów, której przewodniczył kard. Grzegorz Ryś, koncelebrowali również jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski oraz 12 biskupów towarzyszących młodym podczas Jubileuszu Młodzieży w Rzymie, który trwa do 3 sierpnia. Młodzi Polacy od 28 lipca do 2 sierpnia uczestniczą w wyjątkowej inicjatywie jaką jest Casa Polonia - miejsce spotkania i różnorodnych wydarzeń w Rzymie. Relacje jubileuszowe są publikowane na bieżąco na vaticannews.va/pl. Można również pobrać aplikację Vatican News. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.