Kard. Parolin w Japonii: strzeżcie jedności i powszechności Kościoła

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła watykański Sekretarz Stanu odprawił wraz z biskupami japońskimi Mszę św. w katedrze Najświętszej Maryi Panny w Osace. Kard. Parolin kończy dziś swoją kilkudniową wizytę w Japonii z okazji wystawy światowej Expo 2025.

Lorena Leonardi – Watykan

W obecnej sytuacji, w której „wydaje się, że każdy aspekt życia – kultura, pochodzenie etniczne, interesy gospodarcze, polityka, pozycja społeczna – jest źródłem podziałów, nasza jedność jest największym i najbardziej autentycznym świadectwem, jakie uczniowie Chrystusa mogą ofiarować światu” – powiedział Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej w homilii podczas Mszy św. odprawionej w niedzielę 29 czerwca w katedrze w Osace.

Kard. Parolin, który od soboty przebywa w Japonii z okazji Dnia Stolicy Apostolskiej na Expo 2025, dziś powróci do Watykanu. W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła nawiązał w homilii do tych dwóch patronów Rzymu, którzy mimo „różnic w formacji i temperamencie”, byli w stanie rozwinąć „nowy i głęboki styl bycia braćmi, możliwy dzięki ich wspólnej tożsamości w Chrystusie”. Poprzez głoszenie i ostateczne świadectwo wiary „dali życie rodzącemu się Kościołowi w Rzymie, który dziś jest Kościołem matką wszystkich wspólnot katolickich rozsianych po całym świecie – i prowadzili je w miłości, umacniając w wierze”.

Prymat Piotrowy to służba, nigdy dominacja

Skupiając się na fragmencie Ewangelii wg św. Mateusza, kardynał mówił o „nowej tożsamości” otrzymanej przez Piotra, „skałę”, czyli „fundament, na którym powstaje mesjańska wspólnota wierzących”, choć budowniczym jest sam Chrystus. Prymat Piotrowy należy zawsze rozumieć „w kategoriach służby, nigdy dominacji”.

Kard. Parolin wygłosił także przemówienie podczas DNia Stolicy Apostolskiej w Osace

Św. Paweł i życie poświęcone ewangelizacji

Nawiązując do drugiego czytania, w którym św. Paweł „opisuje siebie jako zwycięskiego sportowca, triumfującego wojownika powracającego z bitwy i jako ofiarę dobrowolnie złożoną Bogu”, kard. Parolin podkreślił, że Apostoł Narodów „nie chwali się sobą, ale gloryfikuje Chrystusa, który naprawdę działa w nim, pomimo jego ludzkiej słabości”. Również dla św. Pawła „wyjątkowa droga osobista” jest więc „w pełni służbą Ciału Chrystusa, Kościołowi, dla którego ewangelizowania poświęcił swoje życie”.

Wiara i gorliwość apostolska

Wychodząc zatem „od historycznego doświadczenia tych dwóch wielkich Apostołów, kierujemy nasz wzrok na cały Kościół, który był karmiony ich nauczaniem i męczeństwem” – powiedział watykański Sekretarz Stanu i podkreślił, że również dzisiaj „niezachwiana wiara” Piotra i „płomienna gorliwość” Pawła w głoszeniu Ewangelii są wsparciem dla wspólnoty wiernych.

Zachowanie jedności i powszechności Kościoła

W szczególności, jak zauważył kard. Parolin, postać pierwszego z nich „przypomina o jedności wiary”, dzięki której każdy naród w Kościele może „wykraczać poza własną specyfikę, zwracając wspólnie wzrok ku jedynemu prawdziwemu Bogu”. Stąd też wezwanie do „starannego strzeżenia daru jedności między nami a Następcą św. Piotra”. Paweł z kolei odwołuje się do katolickości Kościoła, „do jego powszechności jako jedynej rodziny, w której wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi”. W tym kontekście kardynał określił swoją obecność w tym azjatyckim kraju jako „wymowny obraz powszechności Kościoła”. Jest to cecha, do której świadczenia wezwana jest – „być może bardziej niż gdzie indziej” – wspólnota wiernych w Japonii.

Piękno i bogactwo kultury japońskiej

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej zauważył, że w ostatnich latach wzrosła w Japonii liczba obcokrajowców, „z których wielu wyznaje wiarę katolicką”. Z tymi braćmi i siostrami, „których powinniśmy przyjmować z otwartymi ramionami i uśmiechem” – powiedział, zwracając się do obecnych – „możecie dzielić się niesamowitym pięknem i bogactwem kultury” Kraju Wschodzącego Słońca. W zamian oni „mogą wnieść witalność i nowość” do innych doświadczeń wiary.