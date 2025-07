Jubileusz Młodych z Papieżem. „Ty jesteś Piotr”

Papież Leon XIV będzie przewodniczyć 31 lipca wydarzeniu „Ty jesteś Piotr” w ramach Jubileuszu Młodych. Wydarzenie jest poświęcone młodym włoskim pielgrzymom i ma stanowić wyjątkowe doświadczenie w samym sercu Jubileuszu – mówią organizatorzy.

Wojciech Rogacin - Watykan

Wydarzenie jest organizowane przez Krajowy Serwis Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Włoch (SNPG). Jak informują organizatorzy, to wyjątkowe doświadczenie w samym sercu Jubileuszu. Dotyczyć będzie osobistej i wspólnotowej drogi inspirowanej postacią apostoła Piotra oraz tematu zbawienia jako przeżywanej nadziei.

Wyruszyć na Plac Świętego Piotra

Jak informują organizatorzy, 31 lipca po południu każdy młody uczestnik zostanie zaproszony do wyruszenia w drogę z miejsca, w którym aktualnie przebywa w mieście, aby dotrzeć na Plac Świętego Piotra. Ten prosty gest stanie się wyrazem poszukiwania i oczekiwania. W trakcie drogi będzie można korzystać z treści multimedialnych za pośrednictwem aplikacji Play2000 – a będą to refleksje, opowieści i świadectwa przygotowane, by towarzyszyć uczestnikom i pomóc im przygotować się do spotkania.

Wieczorem rozpocznie się część narracyjno-medytacyjna inspirowana duchową i ludzką drogą apostoła Piotra. Poprzez słowa, obrazy, muzykę i symbole uczestnicy będą mogli prześledzić najważniejsze momenty jego spotkania z Chrystusem: powołanie, kryzys, przebaczenie. Doświadczenie Piotra stanie się konkretnym znakiem zbawienia – doświadczeniem dostępnym dla każdego.

Wyznanie wiary razem z Papieżem

Kulminacją wydarzenia będzie przybycie Ojca Świętego, papieża Leona XIV, i wspólnotowy moment liturgiczny – confessio fidei, w czasie którego wszyscy zostaną zaproszeni do wspólnego wyznania wiary. Proklamacja Słowa Bożego, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz wspólne gesty liturgiczne wyrażą pragnienie świadomego przylgnięcia do Ewangelii. W tym kontekście odniesienie do postaci Piotra – żywego kamienia i świadka nadziei – stanie się wspólnym horyzontem dla młodego Kościoła, który z ufnością patrzy w przyszłość.

Program ramowy wydarzenia:

· godz. 15: otwarcie placu św. Piotra;

· godz. 15–16: transmisja przez aplikację Play2000, towarzysząca pielgrzymom w drodze na plac;

· godz. 16–17: animacja muzyczna na placu św. Piotra;

· godz. 17–18.30: „Piotr, świadek zbawienia”;

· godz. 18.30–19: przyjęcie papieża Leona XIV;

· godz. 19–20: „Ty jesteś Piotr. Confessio fidei” z udziałem młodzieży włoskiej.

Aplikacja Vatican News

Młodzież przybywającą na Jubileusz Młodych do Rzymu oraz wszystkich pragnących śledzić wydarzenia tych uroczystości zapraszamy do bezpłatnej instalacji aplikacji na smartfona Vatican News. Znajdą się na niej wszystkie bieżące informacje na temat Jubileuszu Młodych, w tym transmisje po polsku, wywiady, reportaże, filmy, tłumaczenia papieskich wystąpień.