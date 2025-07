Jubileusz Młodzieży: bogaty kalendarz „Dialogów z Miastem"

Wizyta w pokoju św. Matki Teresy z Kalkuty, międzynarodowy turniej ping-ponga, adoracje, koncerty, warsztaty dla ulicznych ewangelizatorów i spekatakle inspirowane życiorysami świętych – to niektóre spośród propozycji dla uczestników Jubileuszu Młodzieży, zebrane pod wspólną nazwą „Dialogi z Miastem” i przygotowane przez episkopaty i wspólnoty z całego świata.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Poznać Kościół powszechny

Ideą „Dialogów z Miastem”, które zbierają propozycje, jakie konferencje episkopatów i międzynarodowe wspólnoty przygotowały na czas Jubileuszu Młodzieży, jest zaproponowanie pielgrzymom, którzy przyjadą do Rzymu, spotkań modlitewnych i kulturalnych z różnych stron świata. Oprócz wspólnej modlitwy z Ojcem Świętym, to właśnie dzięki nim grupy młodzieży nie pozostaną „we własnym gronie”, ale będą mogły spotkać się z rówieśnikami, którzy wyznają tę samą wiarę w innym języku, a często także w zupełnie innych warunkach życia.

Śladami świętych

Wiele spośród propozycji ma pomóc młodym ludziom lepiej poznać postaci niektórych świętych. M.in. Rodzina Paulistów (zgromadzenia i instytuty założone przez bł. Jakuba Alberione) przygotowała warsztaty i wystawę poświęconą św. Pawłowi, która będzie dostępna przed Bazyliką św. Pawła za Murami. Misjonarki Miłości zapraszają do zwiedzania pokojów, w których mieszkała św. Matka Teresa z Kalkuty podczas pobytów w Rzymie oraz do modlitwy przy jej relikwiach. W Bazylice Matki Bożej sopra Minerva wystawiona będzie trumna z ciałem bł. Pier Giorgia Frassatiego. Wspólnota Duc in Altum zaprezentuje spektakle, poświęcone życiu św. Tereski z Lisieux, z kolei grupa teatralna Le Reflet przygotowała inscenizację dramatu „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły.

Modlitwy i adoracje

W czasie tygodniowego spotkania w Rzymie w wielu kościołach będą trwały adoracje i czuwania modlitewne, animowane przez rozmaite ruchy i wspólnoty. Wspólnota Błogosławieństw poprowadzi na przykład adorację w bazylice św. Jana Chrzciciela Florentyńczyków. Zespół Kantiere Kairòs będzie animować modlitwę w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka. Wspólnota z Taizé poprowadzi czuwania modlitewne w Bazylice Matki Bożej Ołtarza Niebiańskiego, zaś młodzież klaretyńska z ruchu Claret Way – w kościele Chiesa Nuova di Santa Maria in Vallicella. Pasjoniści będą prowadzili modlitwy przed Świętymi Schodami. 1 sierpnia o godz. 20.00 w kościele św. Ignacego na Polu Marsowym rozpocznie się ekumeniczna modlitwa w intencji pokoju.

Warsztaty, koncerty, zawody sportowe

Wśród innych propozycji są też m.in. turniej tenisa stołowego, który odbędzie się 29 lipca na Piazza dell’Immacolata w dzielnicy San Lorenzo, koncerty na Piazza del Popolo, gdzie wystąpią m.in. Matt Maher i ks. Rob Galea. Członkowie wspólnoty Magis będą oprowadzać po jezuickich świątyniach w Rzymie, w których nie brak także polskich śladów. Mary’s Meals podzieli się swoim doświadczeniem pomocy potrzebującym zaś wspólnota Anuncio poprowadzi warsztaty dla ulicznych ewangelizatorów.

Szczegółowy program i kalendarz wydarzeń został opublikowany na stronie iubilaeum2025.com