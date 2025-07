Jubileusz Młodych z aplikacją Vatican News

Młodzi ludzie z całego świata ponownie przybędą do Rzymu. Wydarzenia ich święta relacjonować będzie Vatican News (© Stefanie Stahlhofen (Radio Vatikan/Vatican News))

Około milion młodych ludzi z całego świata, w tym tysiące z Polski, spodziewanych jest już za kilka tygodni na Jubileuszu Młodych w Rzymie. Wszystkie informcje multimedialne o wydarzeniu, transmisje, wystąpienia Papieża, wywiady z uczestnikami i inne można będzie śledzić za pośrednictwem aplikacji Vatican News. Redakcja watykańskiego portalu zachęca wszystkich uczestników i pragnących obserwować wydarzenie do zainstalowania aplikacji.

Vatican News

To oficjalna aplikacja mediów watykańskich, która zamieszcza rzetelne, pochodzące z pierwszej ręki informacje dotyczące wydarzeń związanych z Papieżem, Stolicą Apostolską – a więc także na temat Jubileuszu Młodych.

Wydarzenie to będzie odbywać się w Rzymie od 28 lipca do 3 sierpnia. Vatican News zamieszczać będzie wszelkie użyteczne iformacje dla pielgrzymów, wywiady, rozmowy, reportaże, filmy wideo, a także relacje z wydarzeń, w tym transmisje po polsku uroczystości z udzialem Ojca Świętego Leona XIV, oficjalne tłumaczenia jego przemówień czy homilii.

„Zachęcamy wszystkich udających się do Rzymu, a także pragnących śledzić to wydarzenie spoza Wiecznego Miasta do bezpłatnego zainstalowania aplikacji na swoim smartfonie” – mówil ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef polskiej sekcji Vatican News.