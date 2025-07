Jan Paweł II: Nie czas ukrywać Ewangelię, młodym winni jesteśmy prawdę

Komentując w 1993 r. czytany w dzisiejszej liturgii fragment Ewangelii, Jan Paweł II wezwał do nieulegania relatywizmowi i otwartego głoszenia prawdy: „Jest to dług, który Kościół ma w szczególności wobec młodych pokoleń, których naturalne dążenie do świata nowego może znaleźć satysfakcjonującą odpowiedź tylko w Chrystusie, jedynej autentycznej „nowości” w historii. […] Dzisiaj nie jest czas na ukrywanie Ewangelii, ale na „głoszenie jej na dachach” (por. Mt 10, 27)”.

Krzysztof Bronk - Watykan

Św. Jan Paweł II wypowiedział te słowa podczas wizyty duszpasterskiej w Foligno we Włoszech.

„Nie lękajcie się” (Mt 10, 31). Trzykrotnie w tej Ewangelii rozbrzmiewa wezwanie do ufności. Pan Jezus, Zmartwychwstały, powtarza je również nam dzisiaj, powtarza je ludzkości […] Nie lękajcie się! […] Wokół nas, drodzy bracia i siostry, a czasem także w nas samych, czai się urok tego, co względne i zmienne, tego, co w swojej tymczasowości nie angażuje do końca. Prawda ustępuje miejsca relatywizmowi opinii. W takim kontekście wierzący, wspierani siłą Ducha Świętego, są wezwani do krytycznego spojrzenia na wszelkie niedopowiedzenia i błędy, aby bez wahania i lęku służyć prawdzie. Jest to dług, który Kościół ma w szczególności wobec młodych pokoleń, których naturalne dążenie do świata nowego może znaleźć satysfakcjonującą odpowiedź tylko w Chrystusie, jedynej autentycznej „nowości” w historii. […] Dzisiaj nie jest czas na ukrywanie Ewangelii, ale na „głoszenie jej na dachach” (por. Mt 10, 27).