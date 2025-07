Zadaniem Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia jest podążanie drogą miłosierdzia i prowadzenie dzieł pomocy i wsparcia w imieniu papieża. Jałmużnik Jego Świątobliwości ma również prawo udzielania Błogosławieństwa Apostolskiego poprzez wydawanie dyplomów na odpowiednio uwierzytelnionym papierze pergaminowym.

Amedeo Lomonaco – Watykan

Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia, zwana również Urzędem Dobroczynności Apostolskiej (Elemosineria Apostolica), jest szczególnym wyrazem miłosierdzia: wychodząc od opcji na rzecz ubogich, bezbronnych i wykluczonych, w imieniu papieża niesie im pomoc i wsparcie w każdym miejscu na świecie. W przypadkach szczególnego ubóstwa lub innej konieczności Ojciec Święty osobiście decyduje o przyznaniu pomocy dla potrzebujących. Dykasteria, pod przewodnictwem prefekta, Jałmużnika Jego Świątobliwości, pozostaje w łączności z innymi dykasteriami właściwymi w tej szczególnej sprawie i poprzez swoją działalność urzeczywistnia troskę i bliskość papieża, jako Pasterza Kościoła powszechnego, wobec tych, którzy żyją w warunkach nędzy, marginalizacji lub ubóstwa, ale także wobec tych, których dotknęły poważne klęski. Prefektem Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia jest kard. Konrad Krajewski.

Kompetencje

Do zadań Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia należy przyjmowanie, poszukiwanie i pozyskiwanie dobrowolnych darów przeznaczonych na dzieła miłosierdzia, które papież wykonuje wobec najbardziej potrzebujących. Jałmużnik Jego Świątobliwości ma również prawo udzielania Błogosławieństwa Apostolskiego przy użyciu należycie uwierzytelnionych dyplomów na papierze pergaminowym. Cały dochód z tego tytułu przeznaczony jest na cele charytatywne. Do zadań jałmużnika należy również czynienie pustym konta charytatywnego Ojca Świętego, by zgodnie z logiką Ewangelii pomagać bliźnim w pokonywaniu trudności.

Zarys historyczny

Okazywanie miłosierdzia ubogim jest troską Kościoła sięgającą pierwszych wieków jego istnienia. Jest to posługa, której sprawowanie należało do bezpośrednich kompetencji diakonów. W bulli Innocentego III (1198-1216) wspomina się o jałmużniku jako urzędzie już istniejącym. Pierwszym papieżem, który uregulował kwestie związane z działalnością Urzędu Dobroczynności Apostolskiej (Elemosineria Apostolica) i określił zadania jałmużnika, był bł. Grzegorz X (1271-1276). Również Aleksander V w bulli z 1409 r. uregulował zasady działania Urzędu Dobroczynności Apostolskiej, który mógł kontynuować swoją działalność dzięki nieustannym staraniom papieży. Jałmużnik Jego Świątobliwości ma godność arcybiskupa, należy do Rodziny Papieskiej i uczestniczy w ceremoniach liturgicznych oraz oficjalnych audiencjach papieża. Papież Leon XIII, w celu ułatwienia zbierania środków na działalność powierzoną Urzędowi Dobroczynności Apostolskiej, delegował jałmużnika, aby w jego imieniu udzielał Błogosławieństwa Apostolskiego za pośrednictwem dyplomów na papierze pergaminowym. Odpłatność wskazana za uzyskanie błogosławieństwa papieskiego obejmuje wyłącznie koszt dyplomu – jego przygotowanie i wysyłkę, oraz ofiarę przeznaczoną na papieskie dzieła miłosierdzia.

Pomieszczenia przychodni Matka Miłosierdzia

„Pierwsza pomoc” w leczeniu ran

Papież Franciszek często mówił, że Kościół jest jak „szpital polowy”. Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia jest pogotowiem ratunkowym, charytatywnym i miłosiernym ramieniem, które ma nieść pomoc w leczeniu ran i wspierać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Wiele transportów z pomocą wysłano do mieszkańców Ukrainy, dotkniętej dramatem wojny. Rozdysponowano artykuły pierwszej potrzeby, ubrania, artykuły higieniczne, leki i żywność. Kolejną formą „pierwszej pomocy” wspieraną przez Dykasterię ds. Posługi Miłosierdzia jest przychodnia „Matka Miłosierdzia” oraz prysznice, z których mogą korzystać ubodzy. Przychodnia „Matka Miłosierdzia” jest placówką zapewniającą bezpłatną opiekę medyczną osobom żyjącym w ubóstwie, wykluczeniu lub trudnych warunkach. Przychodnia znajduje się na placu św. Piotra, po prawej stronie kolumnady. Każdego roku realizuje ponad 15 tys. świadczeń zdrowotnych dla około 8 tys. osób. Dodatkowo przeprowadza liczne interwencje z wykorzystaniem mobilnych jednostek medycznych na peryferiach Rzymu. Misją tej wyjątkowej przychodni, a zarazem całej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia, jest strzeżenie godności w duchu braterstwa.