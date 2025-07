Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Zgodnie z konstytucją apostolską Praedicate Evangelium kompetencją dykasterii jest „krzewienie, ożywianie i regulowanie praktyki rad ewangelicznych, przeżywanych w zatwierdzonych formach życia konsekrowanego, a także w odniesieniu do życia i działalności stowarzyszeń życia apostolskiego w całym Kościele łacińskim”.

Amedeo Lomonaco – Watykan

Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego mają naśladować Chrystusa, postępując zgodnie z Ewangelią, według charyzmatu zrodzonego z ducha ich założycieli i zgodnie ze zdrową tradycją. Mają skutecznie przyczyniać się do budowania Kościoła i jego misji w świecie. W tej właśnie perspektywie realizuje się misja Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, której początki sięgają ustanowienia przez Sykstusa V w 1586 r. pod nazwą S. Congregatio super consultibus regularium. Prefektem Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego jest s. Simona Brambilla MC, proprefektem – kard. Ángel Fernández Artime SDB, sekretarzem – s. Tiziana Merletti SFP.

Kompetencje

Działania dykasterii są różnorodne. Jak podkreślono w Konstytucji Apostolskiej o Kurii Rzymskiej Praedicate Evangelium, do tego organu należy zatwierdzanie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, ich erygowanie, a także udzielanie zezwolenia do ważnego erygowania instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie diecezjalnym. Dykasterii zastrzeżone są również łączenia, unie i zniesienia takich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Do kompetencji tej dykasterii należy zatwierdzanie i regulowanie form życia konsekrowanego, które są nowe w stosunku do uznanych już przez prawo. Jej zadaniem jest także erygowanie i znoszenie unii, konfederacji, federacji instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Inne kompetencje

Dykasteria zajmuje się również sprawami należącymi do kompetencji Stolicy Apostolskiej, dotyczącymi życia i działalności instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, w szczególności zatwierdzaniem konstytucji i ich zmian, zwyczajnym zarządzaniem i dyscypliną członków. Zajmuje się również przyjmowaniem i formacją członków, także poprzez odpowiednie przepisy i dyrektywy; dobrami doczesnymi i ich zarządzaniem; apostolatem; nadzwyczajnymi środkami władzy. Zgodnie z prawem do kompetencji tej dykasterii należą również inne uprawnienia, w tym przejście członka do innej zatwierdzonej formy życia konsekrowanego oraz rozpatrywanie rekursu od dekretu o wydaleniu członka. Do kompetencji dykasterii należy także erygowanie międzynarodowych konferencji wyższych przełożonych, zatwierdzanie ich statutów i czuwanie, aby ich działalność była ukierunkowana na właściwe cele. Życie pustelnicze i stan dziewic konsekrowanych (Ordo Virginum) są formą życia konsekrowanego i jako takie podlegają dykasterii. Kompetencje dykasterii obejmują także trzecie zakony i stowarzyszenia wiernych powstałe z zamysłem przekształcenia ich w instytut życia konsekrowanego lub stowarzyszenie życia apostolskiego.

Dykasteria ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego: woluminy przechowywane w archiwum.

Struktura

Dykasteria ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego składa się z pięciu sekcji. Pierwsza z nich promuje w szczególności życie i działalność poszczególnych instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz ich unii lub konferencji na poziomie międzynarodowym, kontynentalnym i krajowym. Wspiera propozycje i inicjatywy, które zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II i Magisterium przyczyniają się do tego, aby przeżywać w pełni życie konsekrowane w Kościele.

Druga sekcja zajmuje się życiem monastycznym mężczyzn i kobiet, zgodnie z własnym ustawodawstwem. Ma kompetencje w zakresie zakładania, erygowania, przenoszenia, łączenia i znoszenia klasztorów, jak również we wszystkich sprawach dotyczących zwyczajnego i nadzwyczajnego zarządzania klasztorami.

Trzeca sekcja zajmuje się sprawami dotyczącymi życia, apostolatu i zwyczajnego zarządzania poszczególnymi instytutami zakonnymi i stowarzyszeniami życia apostolskiego, zgodnie z ich własnym prawem, oraz sprawami związanymi z zarządzaniem dobrami. Analizuje okresowe sprawozdania, zajmuje się zwyczajnymi i nadzwyczajnymi zgromadzeniami poszczególnych rodzin zakonnych oraz sprawami związanymi z wyborem przełożonych podczas kapituł generalnych.

Czwarta sekcja zajmuje się nadzwyczajnymi aktami władzy w zarządzaniu, w szczególności sprawami dotyczącymi mianowania asystentów, wizytatorów apostolskich i komisarzy papieskich. Zajmuje się nieregularnymi sytuacjami członków instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Piąta sekcja jest odpowiedzialna za udzielanie licencji na diecezjalne erygowanie instytutów życia konsekrowanego (instytuty zakonne, instytuty świeckie) i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz ich zatwierdzanie na prawie papieskim. Nadzoruje zatwierdzanie i regulację przepisów dotyczących nowych form życia konsekrowanego oraz udziela zatwierdzenia petycji o erygowanie publicznych stowarzyszeń wiernych w celu przekształcenia w instytut życia konsekrowanego lub stowarzyszenie życia apostolskiego). Ma również kompetencje w zakresie erygowania i zniesienia federacji lub konfederacji, a także agregacji, unii, fuzji i zniesienia wszystkich instytutów życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń życia apostolskiego. Sekcja monitoruje formację, życie, zarządzanie i apostolat instytutów świeckich. Zajmuje się Ordo virginum i pustelnikami. Wreszcie, czuwa nad sprawami dotyczącymi trzecich zakonów lub stowarzyszeń wiernych, które uczestniczą w charyzmacie instytutu życia konsekrowanego.

Nowe życie

Życie konsekrowane jest nowym życiem, życiem, które odnawia się każdego dnia w spotkaniu z Chrystusem, w wierności modlitwie, braterskiej miłości, ubóstwu, służbie ubogim. Jest proroczą wizją w Kościele: spojrzeniem, które dostrzega obecność Boga w świecie, głosem, który ogłasza Jego miłość także w trudnych sytuacjach historii.