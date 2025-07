Bp Lechowicz przy grobie św. Jana Pawła II: był wielkim orędownikiem pokoju

W czasach, kiedy żył Jan Paweł II nie było takiego drugiego człowieka, który tak wiele przyczyniłby się i tak wiele zrobił dla pokoju w świecie - wskazał w homilii biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz, który przewodniczył Mszy św. sprawowanej w czwartek rano w Bazylice św. Piotra.

Artur Hanula

Biskup polowy Wojska Polskiego w homilii, komentując Ewangelię dnia, gdzie jest mowa o spotkaniu Jezusa Zmartwychwstałego z Apostołami, który przyniósł im dar pokoju, pytał: „Skąd się biorą wojny, skąd niepokoje, w naszym życiu osobistym, w naszych rodzinach, w naszych społeczeństwach i środowiskach, w których żyjemy? Skąd się bierze również niepokój w Polsce?”. „Najgłębszym źródłem niepokoju jaki odczuwamy w nas i wokół nas jest brak wiary” - mówił bp Lechowicz.

(Wojciech Rogacin)

Pycha źródłem wojen

Jak podkreślił bp Wiesław Lechowicz, „źródło wojen tkwi przede wszystkim w pysze człowieka, w arogancji, w jego iluzji, że jest Bogiem”. Człowiekowi wydaje się, że „ma prawo mieć władzę nad człowiekiem”, nad jego umysłem, sercem, terytorium itp.

(Wojciech Rogacin)

Chrystus daje prawdziwy pokój

„Ewangelia ukazuje nam źródło naszej wiary jakim jest Kościół, Eucharystia”, gdzie obecny jest Chrystus - wskazał bp Lechowicz, który podkreślił, że to właśnie Eucharystia jest tym, co najściślej jednoczy nas z Chrystusem i drugim człowiekiem. Św. Tomasz nie było z innymi Apostołami podczas pierwszego spotkania z Jezusem. Dopiero kilka dni później, gdy już był razem z nimi we wspólnocie, w pierwszym Kościele, wyznał wiarę w Jezusa, którego spotkał.

Biskup polowy zaznaczył, że choć Jezus nie nazwał siebie pokojem, to jednak pokój jest pierwszym darem, z którym Zmartwychwstały do nas przychodzi, podobnie jak do zalęknionych Apostołów w Wieczerniku.

(Wojciech Rogacin)

Jan Paweł II - orędownik pokoju

„Jan Paweł II był tym, który wierzył w to, co powiedział kiedyś Pan Jezus do Apostoła Piotra: Ty jesteś skała, a na tej skale zbuduję mój Kościół” (por. Mt 16, 18) - mówił biskup polowy Wojska Polskiego. Jezus wypowiedział te słowa wtedy, kiedy Piotr wyznał wiarę w Niego. „Słowa św. Tomasza wypowiedziane w Wieczerniku są jakby echem tamtej deklaracji wiary ze strony św. Piotra” - dodał bp Lechowicz. Ponadto Jan Paweł II wierzył, że „Kościół jest wspólnotą wiary, został zbudowany przez Chrystusa” i dlatego „przeszedł do historii jako wielki orędownik pokoju”. Był wymieniany jako kandydat do pokojowej Nagrody Nobla.

Jak w każdy czwartek, Msza św. Przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników pielgrzymów z Polski. Mszę św. Koncelebrowało około 80 kapłanów, a razem z nimi nuncjusz apostolski w Iranie abp Andrzej Józwowicz i regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel.

(Wojciech Rogacin)