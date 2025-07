Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej: ponad 62 mln euro zysków w 2024 r.

Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA) przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2024. Osiągnięto ponad 62 mln euro zysków. Bilans wykazał zwiększenie rentowności oraz większy wkład w funkcjonowanie Kurii Rzymskiej i w realizację misji Kościoła.

Vatican News

W sprawozdaniu zwrócono uwagę na wizję i strategię w zarządzaniu oraz waloryzację dóbr ruchomych i nieruchomości. „To jeden z najlepszych bilansów ostatnich lat” – twierdzi przewodniczący Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej, abp Giordano Piccinotti.

Nadzwyczajny zysk

Dane wykazują nadzwyczajny zysk – 62,2 mln euro (ponad 16 mln więcej niż w 2023 r.), ale również nadzwyczajny wkład – 46,1 mln euro (ponad 8 mln więcej w porównaniu do 37,93 mln w 2023 r.) – w pokrycie potrzeb finansowych Stolicy Apostolskiej i deficytu Kurii Rzymskiej.

Przedstawione dziś sprawozdanie to piąty bilans (pierwszy opublikowano za rok 2020), który został upubliczniony przez tę instytucję, powołaną w 1967 r. przez Pawła VI do zarządzania dobrami ruchomymi i nieruchomymi Stolicy Apostolskiej.

Pokrycie „zapotrzebowania” finansowego Stolicy Apostolskiej

Dokument akcentuje wzrost rentowności – nie jako cel sam w sobie, lecz jako sposób na zapewnienie większej zdolności do pokrycia zapotrzebowania finansowego Stolicy Apostolskiej, a co za tym idzie, także misji Kościoła i papieża. „APSA wypełnia swoją powinność” – zaznacza abp Piccinotti.

Zapotrzebowanie finansowe Kurii Rzymskiej – wynoszące 170,4 mln euro – oznacza wydatki ponoszone przez APSA na rzecz Stolicy Apostolskiej, na które składa się suma wynagrodzeń oraz zakup towarów i usług. Przy stałym wkładzie w wysokości 30 mln euro i wkładzie zmiennym (50% z zysku rezydualnego) w wysokości 16,087 mln euro, łączny wkład APSA na rzecz Kurii wynosi zatem 46,087 mln euro.

Zyski

Jeśli chodzi o zyski, przewodniczący APSA przypomina, że w trzyletnim planie opracowanym cztery lata temu celem było osiągnięcie 50 mln euro. Nadwyżka odnotowana w obecnym bilansie jest zatem powodem do satysfakcji – to rezultat przede wszystkim lepszego zarządzania dobrami ruchomymi i nieruchomościami, z naciskiem na waloryzację, a nie na redukcję wydatków czy sprzedaż. Wszystko to odbywa się zgodnie z procesami „racjonalizacji, przejrzystości i profesjonalizmu”.

Abp Piccinotti zwraca uwagę na bardzo dobre zarządzanie instytucją. „Nie chodzi tylko o wynajem niewykorzystywanych lokali. W ostatnich latach przeprowadzono znaczną restrukturyzację zarządzania nieruchomościami, która pozwoliła nam wynajmować je po cenach rynkowych. To przynosi dodatkowe środki... Ponadto APSA działa zgodnie z zasadami etyki, aby wszystkie procesy były sformalizowane i możliwe do prześledzenia”.

Zarządzanie

Wszystkie szczegóły znajdują się na 34 stronach sprawozdania finansowego, które przedstawia przegląd dwóch głównych obszarów zarządzania powierzonych APSA: majątek ruchomy i nieruchomości. Obecne zarządzanie przełożyło się na znaczącą reorganizację portfela inwestycyjnego, co z jednej strony pozwoliło zachować wartość majątku w okresie spadków na rynkach, a z drugiej – miało pozytywny wpływ w kolejnej fazie reinwestycji. Dzięki odpowiedniemu wyczuciu czasu, wizji i strategii APSA osiągnęła znaczny zwrot z inwestycji.

Nieruchomości

Wynik z działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami pozostał natomiast niezmieniony w porównaniu z rokiem 2023 i wyniósł 35,1 mln euro. Jest to rezultat „efektu łącznego” pozytywnego wpływu wyższych przychodów z nieruchomości APSA we Włoszech (+ 3,2 mln), z udziałów w spółkach we Włoszech i za granicą (+ 0,8 mln) oraz negatywnego wpływu (- 3,9 mln) wyższych kosztów związanych z nieruchomościami (z czego 3,8 mln dotyczyło wyłącznie kosztów konserwacji i utrzymania).

Obecnie APSA zarządza 4234 nieruchomościami we Włoszech, z czego 2866 jest własnością Administracji (1367 przeznaczone jest do użytku mieszkalnego, 395 do użytku komercyjnego); 1368 należy do innych podmiotów. Zarządzanie nieruchomościami odbywa się również za pośrednictwem spółek działających w Anglii, Francji, Szwajcarii i we Włoszech.

„Praca dla innych”

Wśród istotnych punktów sprawozdania znajduje się również ten dotyczący świadczonych usług, które angażują około 40% zasobów ludzkich. „To praca dla innych” – podkreśla abp Giordano Piccinotti. „Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej przyczynia się do realizacji misji Kościoła, świadcząc usługi, z których korzystają inne instytucje”. Przykładem może być księgowość i utrzymanie nuncjatur.

Zrealizowane i planowane projekty

W ostatniej części sprawozdania przedstawiono projekty rozpoczęte i kontynuowane w 2024 r. oraz pomysły i propozycje na przyszłość. Wśród nich wyróżnia się projekt Fratello Sole, czyli budowa instalacji agrowoltaicznej w podrzymskim centrum nadawczym Radia Watykańskiego Santa Maria di Galeria (miejsce to odwiedził 19 czerwca Papież Leon XIV) mająca na celu wdrażanie przykładów transformacji energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii.