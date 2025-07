Abp Gallagher w Indiach: zjednoczeni w różnorodności, aby świadczyć o Chrystusie w harmonii

Watykański sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi sprawował wczoraj w Trivandrum Mszę św. (która w tamtejszym obrządku nosi nazwę „Święta Qurbana”) z okazji 72. Dnia poświęconego Czcigodnemu Słudze Bożemu Mar Ivaniosowi, pierwszemu zwierzchnikowi Kościoła syromalankarskiego, który odegrał kluczową rolę w przywróceniu komunii z Rzymem.

Lorena Leonardi – Watykan

Jedność, która „nie jest jednolitością, ale komunią: harmonią, która szanuje różnorodność, promując wzajemną miłość i zrozumienie”. Jest to dziedzictwo, „bardziej aktualne niż kiedykolwiek”, pozostawione przez Czcigodnego Sługę Bożego Mar Ivaniosa (1882-1953) dla „dzisiejszego świata, w którym podziały i konflikty często dominują w wiadomościach” – powiedział abp Paul Richard Gallagher podczas Świętej Qurbany w Trivandrum, z okazji 72. Dnia poświęconego temu pasterzowi, który odegrał kluczową rolę w przywróceniu komunii Kościoła syromalankarskiego z Rzymem. „To moment wiary, jedności i uznania jego duchowego dziedzictwa” – podał Sekretariat Stanu na koncie X @TerzaLoggia.

Dziedzictwo Mar Ivaniosa

Abp Paul Richard Gallagher, który przebywa w Indiach w dniach 13-19 lipca z wizytą mającą na celu umocnienie i zacieśnienie więzi przyjaźni i współpracy, skoncentrował swoje rozważania na postaci Geevarghese Thomasa Panickerveetila – takie imię i nazwisko otrzymał przy urodzeniu późniejszy Mar Ivanios – założyciela Zakonu Naśladowania Chrystusa (Bethany Ashram) oraz Zgromadzenia Sióstr od Naśladowania Chrystusa (Bethany Madhom). Pomimo wielu wewnętrznych i zewnętrznych trudności, 95 lat temu podjął on „odważną decyzję” o doprowadzeniu wspólnoty syromalankarskiej do pełnej komunii z Rzymem. Był to – jak powiedział hierarcha – „historyczny moment”, nie tylko dla indyjskiego stanu Kerala, ale także dla Kościoła powszechnego, ponieważ nie był to „jedynie akt administracyjny”, ale „głęboka duchowa i kościelna deklaracja jedności wszystkich chrześcijan, zakorzeniona w osobie Jezusa”.

Patrzeć poza różnice

W obecności kard. Baseliosa Cleemisa Thottunkala, arcybiskupa większego Trivandrum Syromalankaryjczyków, oraz biskupów tego Kościoła, abp Gallagher szeroko omówił pojęcie jedności, określając przykład dany przez Mar Ivaniosa jako wezwanie „do patrzenia ponad nasze różnice”, szukania „wspólnego gruntu w wierze w Chrystusa” oraz „budowania mostów wszędzie tam”, gdzie On „nas prowadzi: w naszych rodzinach, parafiach, szkołach i społeczeństwie, pielęgnując pojednanie i pokój”, mając świadomość, że prawdziwa jedność nie może być narzucona siłą, ale musi rodzić się „z serca Ewangelii”.

Zdaniem abpa Gallaghera nauczanie, życie i dzieła tego „apostoła jedności” niosą ze sobą „ponadczasową mądrość”, która może prowadzić na drodze duchowej i w codziennym życiu. Jako świadek „dynamicznej i przemieniającej” wiary, jego zaangażowanie na rzecz jedności nie było pozbawione kontrowersji i trudności, „jednak jego niezachwiana wierność Ewangelii i jedności Kościoła dała mu siłę, by wytrwać”. W podobny sposób autentyczne przeżywanie naszej wiary może wymagać „trudnych wyborów i poświęceń” oraz wzywać nas do bycia „odważnymi świadkami Chrystusa” – w rodzinach, miejscach pracy i społeczeństwie – pomimo trudności.

Edukacja transformacyjna

Sekretarz ds. relacji z państwami mówił także o kolejnym filarze posługi indyjskiego arcybiskupa: o trosce o edukację „transformacyjną”, zdolną do kształtowania „całej osoby”, a także o otwarciu dostępu do edukacji dla kobiet w czasach, gdy nie było to powszechne.

Nawiązując do czytań liturgicznych, abp Gallagher zaakcentował „ciągłość wiary przenikającą pokolenia”, kluczową rolę „świętych świadków” w umacnianiu wiary i duchowości zakorzenionej w kulcie eucharystycznym i ofierze krzyża. Na koniec wskazał na modlitwę jako prawdziwy „fundament” życia Mar Ivaniosa – bez niej działania tracą „sens i kierunek”, ponieważ to właśnie w modlitwie otrzymujemy siłę, mądrość i spokój, aby stawić czoła wyzwaniom życia.

Jedność w różnorodności

Promując „jedność w różnorodności” – podkreślił watykański hierarcha – przykład Czcigodnego Sługi Bożego pokazuje, że taka jedność „jest możliwa, gdy jest zakorzeniona w miłości i prawdzie”. Dlatego też – podsumował abp Gallagher – każdy człowiek jest powołany, by być „twórcą pokoju, budowniczym mostów i świadkiem Ewangelii”, nie zapominając, że „prawdziwa jedność obejmuje sprawiedliwość i współczucie wobec cierpiących”.