Abp Gallagher o zaangażowaniu Papieża na rzecz multilateralizmu

Podczas wizyty w Meksyku sekretarz Stolicy Apostolskiej ds. relacji z państwami ponownie potwierdził w Meksyku zasady, które kierują działaniami dyplomatycznymi Kościoła na całym świecie: służyć i towarzyszyć każdemu, promować słuchanie i dialog.

Xavier Sartre – Watykan

Relacje między Kościołem katolickim a Meksykiem na przestrzeni wieków, rola Kościoła w społeczeństwie meksykańskim i jego relacje z państwem obecnie, a także koncepcja watykańskiej dyplomacji w służbie człowiekowi – to główne tematy poruszone przez abp. Gallaghera podczas „Święta Papieża” zorganizowanego w piątek dla uhonorowania pontyfikatu Leona XIV. Sekretarz Stolicy Apostolskiej ds. relacji z państwami, który przebywa z kilkudniową wizytą w Meksyku, ma wziąć udział w zgromadzeniu generalnym Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich w Guadalajarze. Odwiedził też nuncjaturę apostolską, gdzie spotkał się z członkami korpusu dyplomatycznego.

Kultura spotkania

„Papież Leon głęboko wierzy w multilateralizm, nie jako abstrakcyjną biurokrację, ale jako środek do zapewnienia, że żaden naród, żaden lud i żaden krzyk ubogich nie zostanie zignorowany” – podkreślił abp Gallagher w obecności zebranych dyplomatów. „Kościół stara się promować kulturę spotkania, podejście, które stawia na pierwszym miejscu słuchanie – sprecyzował – Bo kiedy słuchamy doświadczeń tych, którzy cierpią: przesiedleńców i wykorzystywanych, migrantów i bliskich zaginionych, zaczynamy dostrzegać w nich oblicze Chrystusa. I dopiero wtedy polityka może być formułowana nie jako akt władzy, lecz jako akt sprawiedliwości”.



Obecność dyplomatów na tej uroczystości hierarcha docenił jako „uznanie dla wyjątkowej i trwałej roli, jaką Kościół katolicki odgrywa w dialogu międzynarodowym, zaangażowaniu humanitarnym i dyplomacji moralnej”.

Pięć wieków relacji państwo-Kościół w Meksyku

Szef watykańskiej dyplomacji poruszył temat relacji między Kościołem katolickim a Meksykiem – od przybycia Hiszpanów w XVI w., poprzez objawienie Matki Bożej z Guadalupe, aż po burzliwy wiek XX, który doprowadził do zerwania stosunków między państwem meksykańskim a Watykanem, a następnie ich wznowienia dopiero w 1992 r.. W świetle tej historii, „Stolica Apostolska ponownie potwierdza swoje zaangażowanie we współpracę z rządem i narodem Meksyku na podstawie wzajemnego szacunku, wspólnych wartości i wspólnego dążenia do pokoju oraz integralnego rozwoju człowieka” – zadeklarował arcybiskup.

Współpraca między Kościołem a Meksykiem

Papieski przedstawiciel pochwalił kluczową rolę Meksyku w promowaniu dialogu i pokoju w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w kontekście konfliktów i migracji. Była to okazja, by ponownie potwierdzić wspólną wolę Stolicy Apostolskiej i Meksyku, by wspólnie działać na rzecz „ubogich, migrantów, ludów rdzennych, ofiar przemocy i wszystkich tych, których spotykamy na peryferiach społeczeństwa”. Kościół, według abp. Gallaghera, będzie nadal kierował się zasadami Ewangelii: „godnością osoby ludzkiej, zasadą pomocniczości, solidarnością i dobrem wspólnym”.

Będzie to realizowane w kontekście naznaczonym „ubóstwem, przemocą, degradacją środowiska i erozją prawdy w debacie publicznej” – we współpracy z społeczeństwem obywatelskim i państwem, „nie po to, by dominować, lecz by służyć, nie by narzucać, lecz by towarzyszyć” – kontynuował hierarcha. Na zakończenie abp Gallagher zaapelował, by nie zapominać, że „w każdym dziecku, każdym migrancie, każdej ofierze przemocy nie mamy do czynienia ze statystyką, lecz z bratem lub siostrą”.