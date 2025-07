Abp Fisichella: Marta biegnie do Jezusa, tak wygląda wiara

„Wiara jest spotkaniem, ale to Jezus decyduje, kiedy i jak do nas przychodzi. My jesteśmy wezwani, by odpowiedzieć” – mówił abp Rino Fisichella podczas Mszy świętej inaugurującej Jubileusz Młodzieży. W dzień liturgicznego wspomnienia św. Marty, Marii i Łazarza hierarcha przypomniał tysiącom młodych zgromadzonych na Placu św. Piotra, że prawdziwa wiara to nie teoria, lecz życie, które prowadzi do świadectwa.

Karol Darmoros

Wiara zaczyna się od spotkania

Arcybiskup odwołał się do Ewangelii o Marcie i Marii, przypominając, że choć obie przekazały Jezusowi wiadomość o chorobie Łazarza, Pan nie pospieszył natychmiast z pomocą. Kiedy komuś mówi się, że ktoś jest chory, pierwsza rzecz, którą robisz, to natychmiast pójść do tej osoby. Ale Jezus mówi apostołom, by poczekali – zauważył abp Fisichella. Tym samym – tłumaczył pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji – Jezus pokazał, że wiara to spotkanie, ale to nie my wyznaczamy jego moment. „Pierwszą osobą, która wychodzi naprzeciw jest Jezus. On przychodzi do nas kiedy chce, w jaki sposób chce, w czasie wyznaczonym przez Niego, a nie przez nas” – wyjaśniał abp Fisichella.

(ks. Marek Weresa)

Marta – świadectwo gotowości

Dlatego – jak podkreślał arcybiskup – spotkanie Jezusa powinno dla nas oznaczać gotowość do pójścia w jego stronę. Abp Fisichella zauważył, że Marta staje się znakiem naszej gotowości do działania i życia według wiary, która nie zatrzymuje się na słowach. „Marta biegnie, nie idzie, czuje to wielkie pragnienie spotkania z Jezusem, który wychodzi do nas. Dlatego Marta jest znakiem naszej wiary, kiedy Jezus chce nas spotkać - powinien spotkać w nas osoby gotowe, aby biec w Jego kierunku bez żadnych obaw”

Respektować wolność Boga

Abp Fisichella podkreślił również znaczenie wolności w relacji z Bogiem. Jesteśmy zazdrośni o naszą wolność, ale powinniśmy też respektować wolność Boga – Boga, który nas nie opuszcza” – mówił. Tylko taka wolność, gotowa na poświęcenie i słuchanie, tak jak w przypadku Marty i Marii, prowadzi do prawdziwego spotkania.

(ks. Marek Weresa)

Wiara ma twarz konkretu

„Marta mówi nam, że wiara staje się działaniem, życiem, świadectwem – przypomniał hierarcha. Wzywał młodych, by w codzienności nieśli Ewangelię uczynkami: przez pomoc potrzebującym, odwiedzanie chorych, przywracanie godności tym, którzy ją utracili. „Jeśli będziemy budowali pokój, świat będzie go miał” – podkreślił abp Rino Fisichella.