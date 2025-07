Abp Fisichella: Jubileusz Młodzieży dotknie istoty życia Kościoła

Proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji abp Rino Fisichella podkreśla, że wśród najbardziej oczekiwanych spotkań jubileuszowych najbliższego półrocza są te, w których wezmą udział najpierw młodzi ludzie a potem katecheci. Zwraca też uwagę na ogrom świadectwa wiary, jakie dało już 11 mln pielgrzymów, którzy przemierzają Rzym, niosąc jubileuszowy krzyż i modląc się w drodze do Drzwi Świętych.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

W rozmowie z portalem zenit.org proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji podsumowuje pierwszą połowę trwającego Roku Świętego i mówi o najważniejszych, jego zdaniem, wydarzeniach z nim związanych, które czekają Kościół w najbliższych miesiącach.

11 mln świadków wiary

Pytany o osobiste wrażenia, związane trwającym Rokiem Jubileuszowym, abp Rino Fisichella podkreśla znaczenie świadectwa, jakie dają wierni z całego świata, którzy każdego dnia udają się w modlitewnej procesji do Drzwi Świętych w Bazylice Watykańskiej, niosąc kopię krzyża Roku Świętego. Do tej pory było ich już 11 mln, a ich modlitwa w sercu miasta staje się „źródłem ewangelizacji i pytaniem, dotykającym przede wszystkim sensu życia”.

Proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji przypomina też o tym, jak ważnym elementem pielgrzymowania przez Drzwi Święte Bazyliki Watykańskiej jest wyznanie wiary przy grobie św. Piotra i płynąca stamtąd modlitwa pielgrzymów w intencji Ojca Świętego. „To wyznanie wiary oznacza dawanie świadectwa, przeżywanie wyjątkowego doświadczenia tam, gdzie Apostoł Piotr dał świadectwo wierze w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana.”

Młodzież, katecheci i dwie kanonizacje

Mówiąc o najbardziej oczekiwanych wydarzeniach trwającego Roku Świętego, abp Fisichella wymienia przede wszystkim Jubileusz Młodzieży, który będzie zarazem upamiętnieniem jubileuszowego spotkania młodych ludzi ze św. Janem Pawłem II 25 lat temu, podczas Światowych Dni Młodzieży. „To będzie wydarzenie, które dotknie istoty życia Kościoła, za sprawą entuzjazmu, jakiego młodzi ludzie wspólnie doświadczą” – mówi.

Zaś kolejnym ważnym wydarzeniem, zwłaszcza dla umocnienia wiary młodych ludzi, będzie kanonizacja błogosławionych Pier Giorgia Frassatiego i Carla Acutisa, 7 września. „Nie zapominajmy, że we wszystkich Jubileuszach ubiegłego stulecia zawsze były symboliczne kanonizacje” – mówi, przypominając o wyniesieniu na ołtarze Marii Goretti, s. Fautyny Kowalskiej czy Matki Teresy z Kalkuty, właśnie podczas obchodów Jubileuszy.

Abp Fisichella podkreśla, że ważnym spotkaniem będzie również Jubileusz Katechetów, zaplanowany od 26 do 28 września. „Katecheza wciąż jest kluczowym momentem przekazywania wiary w naszych katolickich wspólnotach” – mówi. Zaś pytany o wizję Kościoła po zakończeniu Roku Świętego, przypuszcza, że będzie to czas dalszej intensywnej refleksji nad chrześcijańską nadzieją we współczesnym świecie.