Zbliża się Jubileusz Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot - jedno z najważniejszych wydarzeń Roku Świętego

Będą to dwa intensywne dni. Około 70 000 pielgrzymów z ponad 100 krajów świata weźmie udział w obchodach Jubileuszu Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot, który odbędzie się w dniach 7-8 czerwca w Rzymie. Wśród uczestników będą liczne grupy z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Portugalii, Polski, Szwajcarii, USA, Kanady, Meksyku, Brazylii, Argentyny, Peru, Kolumbii, Wielkiej Brytanii, Filipin, Etiopii.

Vatican News

W Jubileuszu wezmą udział ruchy kościelne, nowe wspólnoty, stowarzyszenia wiernych, środowiska charyzmatyczne i misyjne, które zawsze były żywym i dynamicznym wyrazem ewangelizacji w świecie. Będzie to dla nich pierwsza okazja do spotkania z Ojcem Świętym Leonem XIV.

Jak podano w komunikacie prasowym Dykasterii ds. Ewangelizacji wśród obecnych będą w szczególności: Droga Neokatechumenalna, Akcja Katolicka, Komunia i Wyzwolenie, Katolicka Wspólnota Shalom, Parafialne Komórki Ewangelizacji, CHARIS International, Wspólnota Sant’Egidio, Wspólnota Nuovi Orizzonti, Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej, Gorliwa Młodzież Maryjna, Dzieło Maryi - Ruch Focolare, Odnowa w Duchu Świętym, Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników.

7 czerwca

W sobotę 7 czerwca Jubileusz rozpocznie się pielgrzymką do Drzwi Świętych Bazylik Papieskich w godzinach od 8:00 do 18:00. Po południu, od godziny 16.00, wszyscy uczestnicy zgromadzą się na Placu św. Piotra w oczekiwaniu na czuwanie modlitewne z Ojcem Świętym w wigilię Zesłania Ducha Świętego. Do godziny 18:00 czas oczekiwania będzie animowany przez kilka grup muzycznych, z udziałem przedstawicieli ruchów, stowarzyszeń i wspólnot ze wszystkich kontynentów.

O godz. 18:00 rozpocznie się czas refleksji, aby wejść w atmosferę modlitwy, animowany przez chór 130 osób z całego świata i wzbogacony świadectwami Hussama Abu Sini, Izraelczyka pochodzenia arabsko-chrześcijańskiego, zaangażowanego na rzecz pokoju, Nicoli Buricchi, ojca i męża, który wyszedł z uzależnienia od narkotyków, Aline Minani, dyrektor Szkoły Pokoju „Floribert Bwana Chui” dla dzieci uchodźców i dzieci w trudnej sytuacji na obrzeżach Gomy, w Demokratycznej Republice Konga, Pedro i Marii Begona Sanchez, małżonków misjonarzy w Ukrainie, rodziców 12 dzieci.

Od 20:00 do 21:00, ponownie na Placu św. Piotra, Ojciec Święty Leon XIV będzie przewodniczył uroczystej wigilii Pięćdziesiątnicy, która stanowi duchowe serce całego wydarzenia jubileuszowego, znak jedności i różnorodności darów Ducha Świętego w Kościele. Czuwanie obejmie Liturgię Słowa z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i homilią Papieża.

8 czerwca

W niedzielę 8 czerwca, o godz. 10:30, odbędzie się celebracja eucharystyczna na Placu św. Piotra w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, której przewodniczył będzie Papież na zakończenie Jubileuszu Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot. Msza św. będzie otwarta dla wszystkich pielgrzymów.