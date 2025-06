Wydanie specjalne „L’Osservatore Romano”: rozpoczął się pontyfikat pokoju

Pokój z wami wszystkimi! Najdrożsi bracia i siostry, to jest pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego! – te słowa skierował do wiernych nowo wybrany Papież Leon XIV, który pojawił się w loggii Bazyliki Świętego Piotra wieczorem 8 maja. W specjalnym numerze papieskiego miesięcznika „L’Osservatore Romano” znajdują się wszystkie przemówienia Leona XIV – od momentu wyboru na Stolicę Piotrową do Mszy św. inaugurującej pontyfikat – przetłumaczone na język polski.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

„Pokój” to pierwsze słowo wypowiedziane przez Papieża Leona XIV i zarazem najczęściej powracający motyw w jego publicznych wystąpieniach. W przemówieniu inauguracyjnym słowo to pojawiło się aż dziesięciokrotnie. W niemal każdym wystąpieniu Papież wzywa do pokoju, zachęca do modlitwy, apeluje, prosi, a nawet błaga o pokój na całym świecie, w tym na Ukrainie: „Noszę w sercu cierpienia ukochanego narodu ukraińskiego. Należy zrobić wszystko, co możliwe, aby jak najszybciej osiągnąć prawdziwy, sprawiedliwy i trwały pokój” – mówił Ojciec Święty w pozdrowieniach po pierwszej modlitwie „Regina Caeli” swego pontyfikatu.

W rozważaniu poprzedzającym tę modlitwę Papież nawiązał do szczególnej daty swojego wyboru na Stolicę Piotrową. Tego dnia, 8 maja, przypadała kolejna rocznica zakończenia II wojny światowej, a we Włoszech wspomnienie Matki Bożej z Pompejów. „Jak wiele wciąż jest konfliktów na świecie! Powierzam Królowej Pokoju ten żarliwy apel, aby to Ona przedstawiła go Panu Jezusowi, aby wyprosiła nam cud pokoju” – mówił Ojciec Święty podczas pierwszego rozważania przed modlitwą „Regina Caeli”.

Od chwili wyboru Papież Leon XIV spotyka się z wieloma osobami, szczególnie podczas audiencji. Jedną z pierwszych poświęcił dziennikarzom. Zwracając się do nich, powiedział: „Pokój zaczyna się od każdego z nas: od sposobu, w jaki patrzymy na innych, jak ich słuchamy i jak o nich mówimy”. Zaapelował również o budowanie komunikacji sprzyjającej pokojowi. Pełną treść tego przemówienia – podobnie jak i innych – można znaleźć w numerze specjalnym „L’Osservatore Romano”.

Papież spotkał się także z przedstawicielami Kościołów Wschodnich, którzy często posługują w rejonach objętych działaniami wojennymi. Jak czytamy w najnowszym numerze papieskiego miesięcznika, podczas tego spotkania Ojciec Święty zaapelował do światowych przywódców: „Spotkajmy się, rozmawiajmy, negocjujmy!”.

O odpowiedzialności osób sprawujących władzę za budowanie pokoju mówił Leon XIV do korpusu dyplomatycznego, natomiast społeczną naukę Kościoła jako narzędzie budowania pokoju i dialogu Papież wskazał w przemówieniu do uczestników międzynarodowej konferencji Fundacji Centesimus Annus Pro Pontifice. Z pełną treścią tych przemówień można zapoznać się w nowym papieskim miesięczniku.

Szczególne miejsce wśród pierwszych papieskich przemówień i homilii zajmuje ta wygłoszona podczas Mszy św. inaugurującej jego pontyfikat. Mówił wówczas o drodze, „którą mamy iść razem”, aby „budować nowy świat, w którym królować będzie pokój”.

Oprócz papieskich tekstów w najnowszym „L’Osservatore Romano” znajdują się także: biografia nowego Papieża, artykuł redakcyjny dyrektora programowego mediów watykańskich, Andrei Torniellego, stanowiący komentarz do pierwszej homilii Papieża, tekst dyrektora „L’Osservatore Romano”, Andrei Mondy, zawierający odniesienia do myśli i nauczania Leona XIII, na których wzoruje się Papież Leon XIV, a także relacja z wizyty Ojca Świętego u jego współbraci w Kurii Generalnej Augustianów.

Na zakończenie tego wyjątkowego numeru czytelnicy znajdą interesujące informacje o Pierścieniu Rybaka, który Papież włożył podczas inauguracji swojego pontyfikatu. Opublikowano również informację o oficjalnym portrecie papieskim, udostępnionym przez Stolicę Apostolską.

„L’Osservatore Romano” po raz pierwszy ukazało się w 1861 r., a w języku polskim – z inicjatywy św. Jana Pawła II – pismo jest wydawane od 1980 r. W celu pozyskania wersji elektronicznej „L’Osservatore Romano” na terenie Polski należy zwracać się do własnej parafii.