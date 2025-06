Leon XIV nałożył paliusze trzem polskim metropolitom. To symbol jedności z Papieżem

W Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2025 roku, Leon XIV włożył paliusze 54 nowo mianowanym arcybiskupom metropolitom. Paliusz – symbol jedności z Następcą Piotra i troski o powierzony lud – otrzymali m.in. trzej polscy metropolici: abp Adrian Galbas, abp Wiesław Śmigiel i abp Zbigniew Zieliński.

ks. Marek Weresa – Watykan

Uroczystość wręczenia paliuszy to okazja do podkreślenia jedności Kościoła oraz przypomnienia o misyjnej i pasterskiej roli arcybiskupów metropolitów. To wydarzenie jest również symbolicznym przypieczętowaniem ich misyjnej posługi w Kościele powszechnym.

Dla wiernych w Polsce jest to dzień modlitwy za nowych pasterzy, których zadaniem jest nie tylko przewodzenie lokalnym Kościołom, ale też dawanie świadectwa Ewangelii wobec współczesnego świata. Podczas niedzielnej Eucharystii w Bazylice św. Piotra, której przewodniczył Papież Leon XIV w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, paliusze zostały wręczone łącznie 54 nowym metropolitom.

Przedstawiamy krótkie sylwetki metropolitów polskich, którzy otrzymali paliusze.

Abp Adrian Galbas SAC – metropolita warszawski

Urodzony 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu, należący do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni). Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku. Ukończył teologię pastoralną na KUL oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną. Pełnił m.in. funkcje prefekta w seminarium i proboszcza w poznańskiej parafii św. Wawrzyńca. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora teologii w zakresie teologii duchowości, na UKSW w Warszawie. W latach 2011-2019 był Przełożonym Prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. 12 grudnia 2019 roku został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym Diecezji Ełckiej, ze stolicą tytularną Naisso.

Abp Adrian Galbas, metropolita warszawski (@EpiskopatNews)

W diecezji ełckiej był min.: wikariuszem generalnym, przewodniczącym Komisji ds. Architektury i Sztuki, moderatorem Kurii Biskupiej oraz odpowiedzialnym za formację stałą kapłanów z młodszych roczników święceń.

W grudniu 2021 roku został mianowany arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej, a w maju 2023 roku objął jej zwierzchnictwo. W listopadzie 2024 roku Franciszek mianował go metropolitą warszawskim.

W Konferencji Episkopatu Polski abp Galbas jest m.in. członkiem Rady Stałej, przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi oraz delegatem ds. Apostolstwa Chorych oraz Ruchu Szensztackiego w Polsce.

Abp Zbigniew Zieliński – metropolita poznański

Urodzony 14 stycznia 1965 roku w Gdańsku, święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku. Pracował jako wikariusz, duszpasterz w zakładzie karnym oraz dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Gdańskiej. Koordynował pielgrzymkę św. Jana Pawła II na Wybrzeże oraz Peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego. Od lat aktywny na polu komunikacji i katechezy (w latach 1997-2004 współpracował z TVP Gdańsk oraz Radiem Plus). Doktor socjologii religii, wykładowca akademicki w Gdańskim Seminarium Duchownym oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Był także członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Gdańskiej.

Abp Zbigniew Zieliński, metropolita poznański

W 2015 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Od 2022 roku pełnił funkcję biskupa diecezjalnego koszalińsko-kołobrzeskiego. W 2024 roku był administratorem apostolskim archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. W marcu 2025 roku papież Franciszek mianował go metropolitą poznańskim – najstarszej diecezji w Polsce. Ingres do katedry w Poznaniu odbył 1 maja 2025 roku.

W ramach KEP jest m.in. delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Rady ds. Społecznych, członkiem Komisji Charytatywnej oraz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP.

Abp Wiesław Śmigiel – metropolita szczecińsko-kamieński

Urodzony 3 stycznia 1969 roku w Świeciu. Po święceniach kapłańskich (1994 rok) ukończył studia teologiczne i uzyskał doktorat, a następnie habilitację z teologii pastoralnej. Pracował jako duszpasterz i kapelan biskupa pelplińskiego, wykładał teologię w KUL i seminarium w Pelplinie. Był także redaktorem naukowym, konsultorem Episkopatu oraz członkiem wielu towarzystw naukowych i redakcji.

Abp Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński (BP KEP)

W 2001 roku został asystentem, a w 2006 adiunktem przy Katedrze Teologii Pastoralnej Ogólnej Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. W latach 2003–2006 pełnił funkcję sekretarza instytutu. W latach 2011–2014 był kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL, a w latach 2011–2013 kierownikiem Specjalizacji Teologii Praktycznej KUL. W 2012 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego uniwersytetu.

W 2012 roku mianowany biskupem pomocniczym pelplińskim, a w 2017 roku papież Franciszek powierzył mu diecezję toruńską. Dwukrotnie pełnił funkcję administratora apostolskiego (Bydgoszcz i Płock). We wrześniu 2024 r. bp Wiesław Śmigiel został mianowany arcybiskupem metropolitą szczecińsko-kamieńskim.

W KEP pełni m.in. funkcję członka Rady Stałej, Komisji Duszpasterstwa oraz przewodniczącego Rady ds. Rodziny, należy do Rady Programowej Katolickie Agencji Informacyjnej.