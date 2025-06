Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne gości młodych astronomów

Od 1 do 27 czerwca studenci z 22 krajów, w tym Polski, uczestniczą w Castel Gandolfo w wykładach prowadzonych przez ekspertów w dziedzinie astronomii, pracują nad projektami badawczymi, będą brać udział w wycieczkach tematycznych. To Letnia Szkoła Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Tematem dziewiętnastej edycji tego wydarzenia są pierwsze trzy lata działania Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, uruchomionego w Boże Narodzenie 2021 roku.

Wojciech Rogacin - Watykan

Letnia Szkoła Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego 2025 (Vatican Observatory Summer School, VOSS 2025) gromadzi w tym roku 24 utalentowanych młodych astronomów z całego świata, w tym z Polski. Studenci z 22 krajów zostali powitani wieczorem 1 czerwca kolacją, a następnego dnia rano rozpoczęli zajęcia w siedzibie Obserwatorium Watykańskiego w Castel Gandolfo.

Od 1 do 27 czerwca uczestniczyć będą w wykładach prowadzonych przez czołowych ekspertów astronomii, realizować projekty badawcze oraz odwiedzać miejsca takie jak Subiaco, Florencja, Orvieto czy Ostia Antica.

Odkrywanie Wszechświata

Temat tegorocznej – dziewiętnastej od inauguracji w 1986 roku – szkoły letniej brzmi: „Odkrywanie Wszechświata za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba: pierwsze trzy lata” (ang. Exploring the Universe with the James Webb Space Telescope: the First Three Years).

W watykańskim obserwatorium

Od momentu rozpoczęcia przekazywania danych w lipcu 2022 roku teleskop ten zrewolucjonizował wiedzę o kosmosie. Tegoroczna edycja szkoły oferuje kompleksowy przegląd najważniejszych odkryć JWST z lat 2022–2025, podzielonych na cztery główne obszary:

1) Światło pierwotne i rejonizacja;

2) Powstawanie i ewolucja galaktyk;

3) Narodziny gwiazd i układy protoplanetarne;

4) Układy planetarne i pochodzenie życia.

Ponieważ tematy te są ściśle związane z badaniami prowadzonymi przez uczestników, program zawiera także warsztaty z analizy i przetwarzania danych z JWST.

Budowanie wspólnoty i promocja astronomii

Szkołą kieruje dr Eiichi Egami z Uniwersytetu w Arizonie, członek zespołu JWST/NIRCam, który sam był uczestnikiem szkoły w 1990 roku. W przemówieniu inauguracyjnym podkreślił, że projekty o skali JWST zdarzają się raz na sto lat. „Żyjemy w wyjątkowym czasie dla astronomii” – zauważył. Podkreślił również, że celem szkoły jest nie tylko zapoznanie studentów z najnowszymi odkryciami, ale także budowanie wspólnoty i promowanie współpracy między przyszłymi pokoleniami astronomów.

Wśród wykładowców znajdują się m.in. brat Guy Consolmagno SJ, dyrektor Specola Vaticana, oraz ojciec David Brown SJ, dziekan tegorocznej edycji; Almudena Alonso-Herrero (Centro de Astrobiología, Madryt, zespół JWST MIRI); Tom Greene (IPAC/Caltech, zespoły JWST/NIRCam i MIRI); Roberto Maiolino (University of Cambridge, zespół JWST/NIRSpec); Maria Drozdovskaya (PMOD/WRC, Szwajcaria). Do grona dołączą również gościnni wykładowcy i instruktorzy specjalizujący się w analizie danych.

Ponad 400 absolwentów szkoły letniej

Szkoła letnia została założona w 1986 roku jako część misji Specola Vaticana w zakresie badań i edukacji astronomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia szans zawodowych dla młodych naukowców. Od tego czasu ponad 400 studentów ukończyło program i wniosło istotny wkład w swoje dziedziny badań. Udział w szkole jest bezpłatny dzięki wsparciu hojnych darczyńców za pośrednictwem Vatican Observatory Foundation.

W tegorocznej edycji biorą udział uczestnicy z: Argentyny, Austrii, Brazylii, Kanady, Chile, Chin, Kolumbii, Egiptu, Indii, Włoch, Niemiec, Grecji, Litwy, Maroka, Polski, Peru, Nowej Zelandii, Słowenii, Republiki Południowej Afryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Urugwaju.