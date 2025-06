W Watykanie rozpoczął się jubileusz seminarzystów, kapłanów i biskupów

Kapłani, biskupi i kandydaci do kapłaństwa z całego świata wezmą udział w trzech jubileuszowych wydarzeniach zaplanowanych na ten tydzień. Papież wygłosi dwie katechezy w Bazylice św. Piotra: dla seminarzystów dziś o godz. 11.00 oraz dla biskupów jutro o godz. 12.30. Z tymi ostatnimi złoży także uroczyste wyznanie wiary przy grobie św. Piotra. Również w Bazylice Watykańskiej odprawi Mszę św. 27 czerwca i wyświęci 31 nowych kapłanów. W uroczystościach biorą udział liczni Polacy.

Dorota Abdelmoula-Viet - Watykan

Vatican News

W dniach od 23 do 27 czerwca 2025 roku w Rzymie odbywają się trzy jubileuszowe wydarzenia, dedykowane seminarzystom, biskupom i kapłanom z całego świata. Weźmie w nich udział ponad 6 tysięcy osób.

Jubileusz seminarzystów

Seminarzyści zostali powitani podczas wydarzenia inaugurującego w poniedziałek 23 czerwca o godz. 17.00 w Bazylice św. Pawła za Murami. Spotkali się tam na nabożeństwie różańcowym, a następnie wysłuchali koncertu Chóru Diecezji Rzymskiej z Orkiestrą, zatytułowanego„Fideles et amati” pod batutą ks. Marco Frisiny.

Jubileuszowe spotkanie, przeznaczone wyłącznie dla seminarzystów, będzie kontynuowane dziś, 24 czerwca od godz. 8.00 pielgrzymką do Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra. Następnie, o godz. 11.00, w Bazylice odbędzie się katecheza Papieża Leona XIV, który po raz pierwszy spotka się z seminarzystami z całego świata. O godz. 18.000 jubileusz zakończy się Mszami św. sprawowanymi w dziesięciu kościołach w centrum Rzymu, podzielonymi według grup językowych, przewodniczyć im będą biskupi, a udział w nich będzie otwarty dla wszystkich. Mszy św. w języku polskim będzie przewodniczył abp Tadeusz Wojda SAC w bazylice Matki Bożej Ołtarza Niebiańskiego (Santa Maria in Aracoeli) na Wzgórzu Kapitolińskim.

Jubileusz biskupów

25 czerwca rano odbędą się uroczystości, dedykowane biskupom, pochodzącym z około 50 krajów, w tym z Włoch, Hiszpanii, Polski, Portugalii, Argentyny, Brazylii, Wenezueli, Stanów Zjednoczonych i Filipin. Uczestnicy otrzymają stułę, ornat i mitrę Roku Świętego. O godz. 10.00 rozpoczną pielgrzymkę do Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra. Tam, o godz. 10.30, będą koncelebrować Mszę św., której przewodniczyć będzie emerytowany prefekt Dykasterii ds. Biskupów, kardynał Ouellet, przy Ołtarzu Katedry.

Następnie, o godz. 12.30, również w Bazylice, Papież wygłosi katechezę do biskupów, po czym wspólnie z nimi złoży wyznanie wiary przy grobie św. Piotra. Biskupi zakończą jubileusz wspólnym obiadem na dziedzińcu Papieskiego Seminarium Rzymskiego.

„Szczęśliwi kapłani” – Papież spotyka się z odpowiedzialnymi za duszpasterstwo powołań

Z okazji Jubileuszu Seminarzystów i Kapłanów, 26 czerwca w godzinach 15.00–18.00 w Audytorium della Conciliazione odbędzie się spotkanie poświęcone refleksji i dialogowi z osobami odpowiedzialnymi za duszpasterstwo powołań. Weźmie w nim udział Leon XIV.

Jubileusz kapłanów

Także 25 czerwca rozpocznie się Jubileusz Kapłanów, z katechezami głoszonymi przez biskupów w 12 kościołach w centrum Rzymu, podzielonych według języków. Katechezę polskojęzyczną wygłosi abp Tadeusz Wojda SAC w położonym w dzielnicy Prati kościele pw. św. Joachima, o godz. 18.00. Następnego dnia, 26 czerwca, uczestnicy wezmą udział w Mszy św., której przewodniczyć będzie prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa, kardynał Lazzaro You, w Bazylice św. Piotra. Po Mszy kapłani będą mogli odbyć pielgrzymkę jubileuszową do Drzwi Świętych papieskich bazylik w godzinach od 11.00 do 18.00.

Wydarzenia wspólne dla wszystkich

Wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni na godz. 19.00 do Bazyliki św. Piotra na czuwanie modlitewne, któremu przewodniczyć będzie proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji, abp Rino Fisichella.

Wydarzenia jubileuszowe zakończą się w piątek 27 czerwca uroczystą Mszą św. z okazji uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego, której przewodniczyć będzie Papież w Bazylice św. Piotra. Podczas tej Mszy, otwartej dla wszystkich, papież Leon XIV wyświęci 31 nowych kapłanów pochodzących m.in. z Włoch, Indii, Sri Lanki, Rumunii, Republiki Środkowoafrykańskiej, Saint Vincent i Grenadyny, Kamerunu, Angoli, Wietnamu, Etiopii, Tanzanii, Ghany, Nigerii, Korei, Meksyku, Ugandy, Australii, Brazylii, Chorwacji, Słowacji i Ukrainy.