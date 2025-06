Seminarzyści z Drohiczyna na Jubileuszu w Rzymie

Przyjechali do Watykanu, aby doświadczyć wspólnoty pod przewodnictwem Ojca Świętego oraz umocnienia w wierze i nadziei na drodze powołania kapłańskiego. O pielgrzymowaniu w Roku Jubileuszowym w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News opowiadają księża i klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.

Wojciech Rogacin, ks. Marek Weresa – Watykan

Spotkanie z Następcą św. Piotra

Goście Radia Watykańskiego-Vatican News podkreślali, że z ciekawością czekają na to, kiedy będą mogli po raz pierwszy osobiście spotkać się z Ojcem Świętym Leonem XIV. „Chcemy wszystko to, co nam Papież powie, przyjąć z otwartym sercem; w duchu zawierzenia i oddania w służbie Bogu i Kościołowi” – wskazał ks. Jarosław Przeździecki, rektor drohiczyńskiego seminarium.

Jak mówi, pięciu kleryków przybyło do Rzymu na Jubileusz Seminarzystów, aby przejść przez Drzwi Święte, modlić się w intencji seminarium o powołania do kapłaństwa, w intencji kleryków i całego Kościoła.

„Mamy nadzieję, że to spotkanie seminarzystów z całego świata umocni nas w wierze i dążeniu do Pana Boga i w formacji kapłańskiej” – dodaje ks. Przeździecki.

Seminarzyści wysłuchają we wtorek specjalnej katechezy Ojca Świętego Leona XIV. „To będzie pierwsze spotkanie z nowym Papieżem, to będzie dla nas coś wyjątkowego i radosnego” – mówi rektor seminarium.

Z wizytą w Radiu Watykańskim

Aby iść za Chrystusem

Klerycy w rozmowie z Radiem Watykańskim-Vatican News, powiedzieli, że dla nich czas pielgrzymki do Rzymu jest momentem duchowego umocnienia w czasie przygotowania do kapłaństwa. To także okazja do dziękczynienia za dobro, którego doświadczają od Pana Boga oraz zanoszenia próśb tych osób, które o to prosiły.

„To wielkie przeżycie przybyć tutaj, do Watykanu, gdzie Ojcem Świętym był nasz rodak Jan Paweł II, ale także zobaczyć nowego Papieża Leona XIV” - powiedział Vatican News Łukasz Hryniewicki, alumn V roku. „Przyjeżdżamy, żeby prosić o wszelkie potrzebne łaski, by kroczyć drogą powołania, by Bóg uzdalniał nas, aby iść za Chrystusem i niesiemy modlitwę innych” – dodał.

Spotkanie z „wzorem kapłaństwa”

Szymon Myszkowski, alumn czwartego roku, wskazał, że spotkanie z Papieżem jest czymś wyjątkowym. To spotkanie z „pasterzem”, „pierwszym kapłanem”, „wzorem” postępowania w kapłaństwie. Wymiana doświadczeń z innymi klerykami, wspólna modlitwa, wysłuchane katechezy mogą być „ubogacającym doświadczeniem”.

Alumn trzeciego roku Dominik Gołoś powiedział, że młodym osobom, które zastanawiają się nad wstąpieniem do seminarium życzyłby odwagi i modlitwy.

Uczestnicy pielgrzymki wskazywali także, że przykład posługi kapłańskiej Papieża Leona XIV również jest dla nich inspiracją. Ks. Jarosław Przeździecki szczególnie podkreśla misyjną posługę obecnego Papieża. „Dla mnie bardzo ważnym momentem z życia Papieża był fakt, że wyjechał na misje. Ja również zanim zostałem rektorem seminarium przez 11 lat pracowałem na misjach w Urugwaju, na tym samym kontynencie, co Papież” – mówi ks. Jarosław Przeździecki. „To stanowi również punkt odniesienia i pokazuje, jak różnymi drogami Pan Bóg nas prowadzi” – dodaje.