Jest to organ, który najściślej współpracuje z Papieżem w wykonywaniu jego misji, stanowiąc de facto „silnik” działań politycznych i dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej.

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

Sekcja ds. Ogólnych, Sekcja ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi oraz Sekcja ds. Personelu Dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej. To w tych trzech obszarach kształtuje się struktura Sekretariatu Stanu, stworzonego, by wspierać Papieża w rządzeniu Stolicą Apostolską i w jego posłudze Pasterza powszechnego. Sekretariat Stanu to międzynarodowy zespół osób, które pracują ściśle u boku Papieża, pełniąc funkcje koordynacyjne między Dykasteriami Kurii oraz – na zewnątrz – dbając w szczególności o Przedstawicielstwa Papieskie. Sekretarz Stanu jest pierwszym współpracownikiem Papieża w sprawowaniu władzy nad Kościołem powszechnym. Sekretarzem Stanu jest kardynał Pietro Parolin.

Rys historyczny

Początki Sekretariatu Stanu sięgają XV wieku. Konstytucją apostolską Non debet reprehensibile z 31 grudnia 1487 roku została ustanowiona Secretaria Apostolica, składająca się z 24 Sekretarzy Apostolskich, wśród których znajdował się Secretarius domesticus. Przechodząc do bardziej współczesnych wydarzeń historycznych, w 1814 roku Pius VII utworzył Świętą Kongregację do Spraw Nadzwyczajnych Kościoła. Święty Pius X konstytucją apostolską Sapienti Consilio z 29 czerwca 1908 roku przekształcił Świętą Kongregację do Spraw Nadzwyczajnych Kościoła w sposób następnie określony przez Codex Iuris Canonici z 1917 roku. Paweł VI konstytucją apostolską Regimini Ecclesiae Universae z 1967 roku, wypełniając wolę wyrażoną przez biskupów podczas Soboru Watykańskiego II, zreformował Kurię Rzymską i nadał Sekretariatowi Stanu nowy kształt. Jan Paweł II w 1988 roku promulgował konstytucję apostolską Pastor Bonus, która – restrukturyzując Kurię Rzymską – podzieliła Sekretariat Stanu na dwie sekcje: Sekcję Spraw Ogólnych i Sekcję Spraw Relacji z Państwami. Franciszek, konstytucją apostolską Praedicate evangelium, zapoczątkował następnie okres reform rozpoczęty od ustanowienia Rady Kardynałów w 2013 roku, po jego wyborze.

Sekretariat Stanu

Sprawy Ogólne

Do Sekcji do Spraw Ogólnych należy zajmowanie się sprawami dotyczącymi codziennej posługi Biskupa Rzymu w jego trosce o Kościół powszechny. Sekcja ta wspiera koordynację między Dykasteriami i innymi Organami Stolicy Apostolskiej, nie naruszając ich autonomii, i do niej należy prowadzenie wszystkich spraw dotyczących Przedstawicieli Państw przy Stolicy Apostolskiej. Dodatkowo zajmuje się: redakcją dokumentów powierzanych jej przez Ojca Świętego i publikacją „Acta Apostolicae Sedis”; przekazywaniem wskazówek Dykasterii ds. Komunikacji w odniesieniu do oficjalnych komunikatów dotyczących zarówno aktów Papieża, jak i działalności Stolicy Apostolskiej; przechowywaniem pieczęci ołowianej oraz Pierścienia Rybaka.

Relacje z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi

Ta Sekcja zajmuje się sprawami, które muszą być omawiane z władzami cywilnymi. Do Sekcji ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi należą stosunki dyplomatyczne i polityczne Stolicy Apostolskiej z państwami lub innymi podmiotami prawa międzynarodowego, a także reprezentowanie Stolicy Apostolskiej przy organizacjach i konferencjach międzynarodowych. Odpowiada również za wydawanie nulla osta za każdym razem, gdy jakaś Dykasteria lub Organ Kurii Rzymskiej zamierza opublikować oświadczenie lub dokument dotyczący relacji międzynarodowych lub stosunków z władzami cywilnymi. Ponadto, w szczególnych przypadkach, z polecenia Ojca Świętego i po konsultacji z odpowiednimi Dykasteriami Kurii, zajmuje się obsadzaniem Kościołów partykularnych, a także ich tworzeniem lub zmianą.

Sekretariat Stanu

Personel służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej

Ta Sekcja zajmuje się sprawami dotyczącymi osób, które pełnią swoją posługę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, w szczególności ich warunkami życia i pracy oraz stałą formacją. Współpracuje również z Papieską Akademią Kościelną w procesie selekcji kandydatów do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Sekcja ds. Personelu służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej została ustanowiona 21 listopada 2017 roku przez Papieża Franciszka.

Dzielić wyzwania i nadzieje Ludu Bożego

Zwracając się 5 czerwca 2025 roku do członków tej wielowiekowej instytucji, Papież Leon XIV wyraził słowa wdzięczności: „Pociesza mnie świadomość, że nie jestem sam i że mogę dzielić z wami odpowiedzialność za moją powszechną posługę”. Sekretariat Stanu to zróżnicowana wspólnota, która oferuje „cenną posługę dla życia Kościoła”. Jak powiedział Leon XIV, wspólnie „dzielimy pytania, trudności, wyzwania i nadzieje Ludu Bożego, obecnego na całym świecie”.