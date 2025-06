Poprawiły się wyniki finansowe Watykanu

Instytut Dzieł Religijnych (IOR) na plusie. Z raportu rocznego instytucji, zwanej potocznie bankiem watykańskim, wynika, że w 2024 roku osiągnęła ona zysk netto na poziomie 32,8 miliona euro. To o 7 procent więcej niż rok wcześniej. Komisja Kardynalska zdecydowała o przekazaniu 13,8 mln euro dywidendy na ręce Papieża, zgodnie z misją Instytutu wspierającego dzieła religijne i charytatywne Kościoła katolickiego.

Karol Darmoros

Solidny wzrost i wierność misji

IOR, jedyna instytucja uprawniona do profesjonalnej działalności finansowej w Państwie Watykańskim, ogłosiła wyniki finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami IAS/IFRS. W 2024 roku osiągnięto 32,8 mln euro zysku netto, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z rokiem 2023. Wzrosły także inne wskaźniki: marża odsetkowa (+5,8%), marża prowizyjna (+13,2%) i marża pośrednictwa (+3,6%).

Dywidenda dla papieża – wsparcie dzieł miłosierdzia

Na podstawie solidnych wyników finansowych, stanowiąca zarząd IOR Komisja Kardynalska zdecydowała o przekazaniu papieżowi dywidendy w wysokości 13,8 mln euro, „W zgodzie z misją Instytutu na rzecz dzieł religijnych i charytatywnych” – czytamy w komunikacie.

IOR zarządza środkami ponad 12 tysięcy klientów z ponad 110 krajów, należących do Kościoła lub z nim współpracujących. Wartość zarządzanych środków wzrosła do 5,7 mld euro, a kapitał własny osiągnął 731,9 mln euro, co oznacza wzrost o 64,3 mln względem poprzedniego roku.

Inwestycje w przyszłość i zaufanie ekspertów

IOR inwestował w rozwój infrastruktury cyfrowej i zatrudnił nowych specjalistów. „Te działania miały na celu lepszą obsługę klientów” - podkreśla raport. W dokumencie zwrócono też uwagę na „siłę wskaźnika Tier 1” oraz wskaźniki płynności, które – jak zauważono - plasują Instytut wśród „najsolidniejszych instytucji finansowych na świecie pod względem kapitalizacji i płynności”.

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone jednogłośnie przez Radę Nadzorczą i pod koniec kwietnia otrzymało opinię „bez zastrzeżeń” od audytorów Mazars Italia S.p.A.

W 2024 roku IOR kontynuował rozwój oferty usług bankowych i inwestycyjnych „w pełnej zgodności z zasadami nauki społecznej Kościoła”. Zarządzane portfele inwestycyjne osiągały dodatnie wyniki – w 79% przypadków lepsze niż średnia rynkowa.