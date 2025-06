Polscy metropolici po przyjęciu paliuszy: Nie można rozrywać jedności

Podczas uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła w Watykanie Papież Leon XIV nałożył paliusze 54 metropolitom. W tym gronie było trzech arcybiskupów z Polski: metropolita warszawski Adrian Galbas, metropolita poznański Zbigniew Zieliński oraz metropolita szczecińsko-kamieński Wiesław Śmigiel. W rozmowie z Vatican News metropolici podkreślali, że to wielkie przeżycie, ale też zobowiązanie do budowania jedności Kościoła.

Ks. Paweł Rytel Andrianik, Wojciech Rogacin – Watykan

Abp Śmigiel: Poświęcić się ludziom

Metropolita szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel nie krył emocji po tym, jak Leon XIV włożył mu paliusz. „Odczuwam ogromną radość i wzruszenie. Paliusz nałożony przez Ojca Świętego na ramiona słabego człowieka, to symbol zaufania, jedności i też zadań. Paliusz symbolizuje przecież tych, którzy są powierzeni trosce arcybiskupa” powiedział Vatican News metropolita szczecińsko-kamieński.

Abp Śmigiel zaznaczył, że o zadaniach metropolity otrzymującego paliusz świadczą też widoczne na nim krzyże. „One się odwołują do tego, że Pan Jezus z miłości oddał za nas życie. A więc każdy metropolita, każdy biskup i kapłan powinien być gotowy bez reszty poświęcić się ludziom” – wyjaśnił symbolikę paliusza abp Śmigiel.

Abp Galbas: wszyscy jesteśmy paliuszami Chrystusa

Arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski powiedział Vatican News, że po uroczystości nałożenia paliuszy trzem arcybiskupom wszyscy wierni powinni czuć się pocieszeni, ponieważ każdy jest paliuszem Chrystusa. „Jeśli paliusz oznacza owce, to znaczy, że my wszyscy spoczywamy na ramionach Chrystusa. Jesteśmy z Nim bardzo zjednoczeni, można powiedzieć, że Chrystus jest obarczony nami wszystkimi” – mówił abp Galbas.

Nałożenie paliuszy dokonało się w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bazylice Watykańskiej (@VATICAN MEDIA)

Dodał, że paliusz jest wezwaniem dla duszpasterzy, aby z pokorą dźwigali innych, nie wybierając ich sobie, podobnie, jak czyni to Chrystus.

Wskazał też na przesłanie jedności płynące z tego wydarzenia. „Bardzo to przeżyłem, że otrzymałem paliusz z rąk Ojca Świętego, z konfesji Świętego Piotra, podobnie jak słowa Papieża Leona, że możemy w Kościele być różnorodni, możemy mieć różne charyzmaty, różne poglądy, możemy się nawet spierać jak Piotr i Paweł, ale nie możemy rozrywać jedności. I to jest dzisiaj także bardzo ważne przesłanie dla Kościoła w Polsce. Pięknie, że się różnimy, ale różnijmy się pięknie” – podsumował metropolita warszawski.

Abp Zieliński: Papież poświęca całą swoją uwagę

Metropolita poznański Zbigniew Zieliński wskazał, że przyjęcie paliusza jeszcze bardzie mobilizuje do służby powierzonej owczarni. „Powtarzając dzisiejsze słowa Ojca Świętego chcę także zachęcić wszystkich, żebyśmy budowali jedność wiary i aby była ona naszym życiem, nadawała mu głęboki sens” – mówił abp Zieliński. „Doświadczamy w dzisiejszych czasach atomizacji, więc jedność jest nam ogromnie potrzebna” dodał.

Metropolita poznański podzielił się wrażeniami ze spotkania z Papieżem. „Pomimo faktu, że Papież rozmawiał z każdym z 54 metropolitów, którym nałożył paliusz, to każdy także miał poczucie, że Ojciec Święty nie ulega pośpiechowi i w danym momencie, gdy z kimś rozmawia, wie się, że poświęca całą swoją uwagę”.

Abp Zieliński dodał, że kiedy wspomniał niedawną beatyfikację księdza Stanisława Streicha, Leon XIV natychmiast wiedział, o kim jest mowa. „Kiedy wspomniałem o tym, że jednego dnia otrzymaliśmy nominację biskupią, on doskonale też to wiedział, bo powiedział, że tego dnia było nas tylko dwóch nominowanych. Więc widać, że to nie jest tylko grzeczność ze strony papieża, ale koncentracja na temacie rozmowy” – dodał abp Zieliński.

Abp Wojda: Nowy zaczyn dla Kościoła w Polsce

Jak powiedział Vatican News po uroczystości abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, trzej metropolici, którzy otrzymali paliusze z rąk Papieża reprezentują trzy ważne metropolie – obecną stolicę kraju, pierwszą stolicę Polski oraz ważną metropolię na terytoriach odzyskanych po wojnie.

„Cieszymy się, że paliusze otrzymali arcybiskupi o bogatym doświadczeniu administracyjnym i duchowym, którzy bardzo dobrze pracowali w swoich diecezjach. To jest sygnał, że te diecezje będą prowadzone bardzo dobrze, w duchu nauczania papieskiego” – powiedział abp Wojda.

Dodał, że wszyscy trzej metropolici są związani z Rzymem i z Papieżem i będą realizować jego nauczanie.

„Dla Kościoła w Polsce ci metropolici będą nowym duchem, nowym zaczynem, którzy będą też proponować nowe formy duszpasterstwa. Z tego się cieszymy i z tego będziemy korzystać. Jesteśmy wdzięczni nuncjaturze i Papieżowi za wybór tych kandydatów” – dodał przewodniczący KEP.