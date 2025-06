Papież Leon XIV głęboko zasmucony katastrofą samolotu w Indiach

Papież Leon XIV składa kondolencje i modli się za ofiary katastrofy samolotu Air India lecącego do Londynu z 242 osobami na pokładzie, który rozbił się po starcie w indyjskim mieście Ahmadabad.

Vatican News

Samolot Air India lot 171 wystartował w czwartek z lotniska w Ahmedabadzie z 242 osobami na pokładzie, lecąc do lotniska Gatwick w Londynie. Boeing 787-8 Dreamliner rozbił się wkrótce po starcie w dzielnicy mieszkalnej w pobliżu lotniska, prawdopodobnie uderzając w państwowy akademik B.J. Medical College, w którym mieszkają lekarze. Lokalna policja poinformowała, że do tej pory znaleziono 265 ciał ofiar. Co najmniej 24 osoby zginęły na ziemi. Dokładna liczba ofiar zostanie ustalona po przeprowadzeniu badań DNA.

Papież Leon XIV wysłał wiadomość, w której złożył „szczere kondolencje” rodzinom i przyjaciołom osób, które zginęły w katastrofie. W telegramie podpisanym przez kardynała sekretarza stanu kard. Pietro Parolina papież napisał, że jest "głęboko zasmucony tragedią samolotu". Zapewnił wszystkich dotkniętych tragedią o swoich modlitwach za osoby zaangażowane w akcję ratunkową i polecił dusze zmarłych "miłosierdziu Wszechmogącego".

Na pokładzie samolotu Air India znajdowało się 169 Hindusów, 53 Brytyjczyków, 7 Portugalczyków i 1 Kanadyjczyk. Według agencji informacyjnej Reuters wśród pasażerów było 217 osób dorosłych, 11 dzieci i dwoje niemowląt.

Premier Indii Narendra Modi nazwał katastrofę "nie do opisania". Powiedział, że tragedia w Ahmadabadzie „zszokowała nas i zasmuciła”, wyrażając swoją bliskość wobec wszystkich osób, dotkniętych katastrofą. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział w oświadczeniu, że incydent był „druzgocący”.

Wielka Brytania ma bliskie stosunki z Indiami, a według spisu ludności z 2021 r. w kraju tym mieszka prawie 1,9 mln osób pochodzenia indyjskiego.