Ostatnie dni zapisów na Jubileusz Misjonarzy Cyfrowych

Trwają ostatnie przygotowania do Jubileuszu Misjonarzy Cyfrowych i Influencerów Katolickich, który odbędzie się w dniach 28–29 lipca 2025 r. w Rzymie, tuż przed uroczystościami Jubileuszu Młodzieży. Wydarzenie pod hasłem „Kościół bez granic” przyciągnie internetowych ewangelizatorów z całego świata. Będą wspólnie się modlić, dzielić doświadczeniami i umacniać w misji głoszenia Chrystusa w sieci. Zapisy do 30 czerwca.

Tomasz Zielenkiewicz

Zaproszeni są wszyscy twórcy internetowi, jak i duchowni prowadzący apostolstwo cyfrowe. Jest to inicjatywa wspierana przez Dykasterię ds. Komunikacji, której przedstawiciele, w tym ks. Lucio Ruiza i prefekt Paolo Ruffini, już wielokrotnie zachęcali influencerów do udziału. W czasie Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. kard. José Tolentino de Mendonça mówił: „Dziś Kościół potrzebuje was, drodzy influencerzy cyfrowi, aby nieść nadzieję w tych nowych przestrzeniach społecznych, jakimi są media społecznościowe”. Podczas Jubileuszu przewidziano bogaty program, który będzie łączyć formację, modlitwę, wymianę doświadczeń i wspólną misję.

Pierwszego dnia zaplanowano inaugurację z kard. Pietro Parolinem, panele teologiczne (m.in. z o. Antonio Spadaro SJ o ewangelizacji w erze algorytmów) oraz wieczorną adorację w Bazylice św. Piotra pod przewodnictwem kard. Luisa Tagle. Kulminacją drugiego dnia będzie przejście przez Drzwi Święte, uroczysta Msza św. w Bazylice Watykańskiej i symboliczne poświęcenie misji cyfrowej Maryi w Ogrodach Watykańskich. Unikatowym akcentem jest panel „Święci – influencerzy Boga" z udziałem rodzin świętych oraz ekumeniczne spotkanie „Razem dla nadziei". Wydarzenie zamknie wielojęzyczny Festiwal Influencerów na Piazza Risorgimento – noc świadectw, muzyki i kreatywności ewangelizacyjnej.

Jak podkreślają organizatorzy, jest to szansa na budowanie większej wspólnoty między osobami głoszącymi Ewangelię w Internecie, integrację z hierarchią Kościoła oraz symboliczne przekroczenie Świętych Wrót – ważnego gestu duchowego w Roku Jubileuszowym.

W związku z tym wydarzeniem organizatorzy uruchomili oficjalną stronę internetową, na której każdy zainteresowany może znaleźć wszystkie potrzebne informacje, pełen program, zapoznać się z różnymi formami uczestnictwa i zapisać się na wydarzenie https://www.digitalismissio.org/.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)