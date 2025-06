„Nie jesteście sami” - przesłanie nadziei na Niedzielę Morza 2022

Marynarze i ludzie morza są w sercu Kościoła i niosą nadzieję całemu światu – przypomniał kard. Michael Czerny w przesłaniu na tegoroczną Niedzielę Morza. W drugą niedzielę lipca, Kościół katolicki na całym świecie obchodzi Niedzielę Morza – dzień modlitwy, refleksji i solidarności z ludźmi morza: marynarzami, rybakami, pracownikami portowymi i ich rodzinami.

Karol Darmoros

Niedziela Morza 13 lipca

W tym roku niedziela poświęcona w Kościele ludziom morza łączy się wyjątkową rocznicą – 60-leciem ogłoszenia konstytucji Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II. W swoim orędziu kard. Michael Czerny SJ, prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, zaznaczył, że „wszyscy, którzy pracują na morzu, powinni wiedzieć, że są w sercu Kościoła: nie są sami w swoich dążeniach do sprawiedliwości, godności i radości”.

Ludzie morza – bohaterowie niewidoczni, ale niezastąpieni

Marynarze często prowadzą życie oddalone od rodziny i wspólnoty, ale ich praca ma ogromne znaczenie dla gospodarki, handlu i rozwoju społeczeństw. Dlatego Kościół dostrzega ich obecność, zmagania i nadzieje. Cytując Gaudium et spes, kardynał Czerny przypomniał, że „radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych”.

Nadzieja, która nie zawodzi

W duchu Roku Jubileuszowego 2025, kard. Czerny zachęcił do głębokiej odnowy życia osobistego i społecznego. „Głosimy, że tam, gdzie głoszona jest Ewangelia i przyjmowana obecność Jezusa Zmartwychwstałego, świat nie może pozostać taki, jaki jest” – czytamy w orędziu. Kanadyjski hierarcha podkreślił, że nowina, którą głoszą chrześcijanie, musi „jeszcze bardziej radykalnie kwestionować istniejący porządek”.

„Królestwo Boże wzywa nas do nawrócenia. Zerwać kajdany, darować długi, rozdzielić zasoby, spotkać się w pokoju – to ludzkie gesty odwagi, ale możliwe. One na nowo rozpalają nadzieję” – ocenił prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Hierarcha zauważył również, że cały Kościół jest wezwany do podjęcia refleksji jak dziś wygląda praca w portach i na statkach i czy zapewnione są bezpieczeństwo, prawa pracownicze a także wsparcie materialne i duchowe.

Marynarze – pielgrzymi nadziei

W ocenie kard. Czernego, hasło Jubileuszu 2025 – Pielgrzymi nadziei – idealnie oddaje sytuację ludzi morza. Choć często nieświadomie, wcielają oni w życie to, co najgłębiej ludzkie: pragnienie godnego życia przez pracę, wymianę i spotkania. „Nie stoją w miejscu: musieli i odważyli się wyruszyć, jak wielu mężczyzn i kobiet opisywanych w Piśmie Świętym. Ludzie w drodze, w podróży życia” – zaznaczył kard. Czerny.

Jak dodaje, pojęcie „nadziei”, jako centralny element hasła Roku Jubileuszowego, powinno nam przypominać o celu naszego życia. „Nie jesteśmy włóczęgami bez celu, lecz synami i córkami, których godności nikt i nic nie może wymazać. „Pochodzimy z tego samego domu i do tego samego domu zmierzamy: Ojczyzny bez granic i bez ceł, gdzie nie istnieją przywileje, które dzielą, ani niesprawiedliwości, które ranią.” – dodał kard. Czerny.

Morze łączy, nie dzieli

Kanadyjski hierarcha podziękował też wszystkim ludziom morza – chrześcijanom i przedstawicielom innych religii – za ich służbę, odwagę i solidarność. „Prosimy was, byście byli mostami także między narodami wrogimi sobie, prorokami pokoju. Morze łączy wszystkie ziemie i zaprasza do patrzenia ku nieskończonemu horyzontowi, do odczuwania, że jedność może zawsze zwyciężyć nad konfliktem” – wezwał prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Do wspólnot katolickich, zwłaszcza diecezji położonych nad morzem, rzekami i jeziorami, kard. Czerny zaapelował, by rozwijały one wrażliwość na morze jako „środowisko fizyczne i duchowe, wzywające do nawrócenia”. Prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka zawierzył ludzi morza opiece Matki Bożej, Gwiazdy Morza. „Niech nas prowadzi i oświeca naszą nadzieję” – głosi przesłanie kard. Czernego.