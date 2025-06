Księża neoprezbiterzy z diecezji radomskiej w Bazylice św. Piotra (Dorota Abdelmoula-Viet)

Neoprezbiterzy z Radomia: wchodzimy w kapłaństwo z Leonem XIV

Staraliśmy się łączyć to przygotowanie do kapłaństwa z modlitwą i duchowym wsparciem wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za konklawe, ale też i za wybór nowego Papieża. Z taką nadzieją oczekiwaliśmy nowego Ojca Świętego - wskazał w rozmowie z Vatican News ks. Adrian z diecezji radomskiej, neoprezbiter, który z księżmi Kamilem i Radosławem przyjechał do Rzymu.

Dorota Abdelmoula-Viet, Artur Hanula Księża neoprezbiterzy przyjechali z diecezji radomskiej, żeby zawierzać swoje kapłaństwo i wszystkie te osoby, do których zostaną posłani. 31 maja przyjęli święcenia kapłańskie. Pielgrzymka w Roku Jubileuszowym Jak podkreślił ks. Kamil, dla nich jako młodych kapłanów ważny jest również trwający Rok Święty. „Chcieliśmy przeżyć go właśnie w Rzymie”, przyjechać do następcy św. Piotra - mówił neoprezbiter. Ks. Radosław zaznaczył, że chcieli odbyć pielgrzymkę, a nie wyjazd turystyczny i zawierzyć swoje kapłaństwo Bogu, aby iść głosić Ewangelię tam, gdzie pośle ich biskup. Owoce pielgrzymowania Ks. Adrian zaznaczył, że to pielgrzymowanie jest dla nich okazją do napełnienia serca „wiarą i nadzieją”, że tam, gdzie pójdą, będą „nieść Chrystusa”. Przypomniał, że w tym roku 12 czerwca przypada Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. „To taki wzór postępowania, żebyśmy te nasze serca kształtowali” - podkreślił ks. Kamil. Dodał, że pobyt „w sercu chrześcijaństwa” jest dla nich wielkim przeżyciem. „Wracamy z radością, z tą siłą, żeby właśnie iść i głosić Ewangelię” - zaznaczył. Piękno Rzymu Ks. Kamil zwrócił uwagę na piękno architektury Rzymu, na którą znaczący wpływ miał również Kościół. „Dla mnie to też było zachwycające, jak bardzo Kościół miał wpływ na tę przestrzeń” - mówił. Najważniejsze przesłanie Leona XIV Na zakończenie ks. Adrian podkreślił, że jednym z ważniejszych aspektów nauczania Leona XIV jest dla nich jako neoprezbiterów przesłanie pokoju. „Wiemy, co się dzieje też za naszymi granicami kraju, więc o ten pokój chcemy się modlić” - podsumował. Modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II Młodzi księża mieli również okazję koncelebrować Mszę św. przy grobie św. Jana Pawła II, która odbywa się w każdy czwartek rano. 12 czerwca przewodniczył jej nuncjusz apostolski w RPA, Lesotho, Namibii, Eswatini i Botswanie abp Henryk Jagodziński. Na wspólnej modlitwie tradycyjnie zgromadziło się wielu Polaków, a Mszę sprawowało ok. 90 kapłanów, w tym jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski. Czytaj także 12/06/2025 Abp Jagodziński: potrzeba bezkompromisowych kapłanów Potrzeba nam kapłanów — takich jak Chrystus. Takich, jak Jan Paweł II. Kapłanów, którzy nie idą na kompromisy z duchem świata, ale całym sercem służą Ewangelii - wskazał w homilii ...

