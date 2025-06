Myśląc z Janem Pawłem II – ruszył nabór na JP2 Studies w Rzymie

Na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie rozpoczęła się rekrutacja na Studia Janopawłowe (JP2 Studies) w roku akademickim 2025/2026. Tymczasem obecny rocznik studentów właśnie kończy roczną przygodę poznawania i zgłębiania dorobku filozoficznego i teologicznego Karola Wojtyły / św. Jana Pawła II.

Karol Darmoros

Głos studentów

JP2 Studies to roczne, interdyscyplinarne studia. Mają uczyć patrzenia na najważniejsze zagadnienia współczesnego Kościoła i świata przez pryzmat intelektualnego i duchowego dziedzictwa Papieża Jana Pawła II. Gromadzą one międzynarodowe grono studentów, nie tylko z Europy.

„Pamiętam jak na początku roku akademickiego usłyszeliśmy, że JP2 Studies to niepowtarzalna okazja w życiu, z której warto czerpać pełnymi garściami. Początkowo wydawało mi się to przesadą – nie wiedziałem jeszcze, czego się spodziewać. Teraz przyznaję, że to prawda. To doświadczenie zmieniło moje życie” – mówi Zachary Calleja z Malty, student JP2 Studies.

Ks. Emmanuela Edi Martinsa głęboko zainspirowało życie i nauczanie Jana Pawła II. „Szczególnie ważna dla mnie jako Nigeryjczyka była jego walka z komunizmem i wszelkimi formami totalitaryzmu” – podkreśla. Ks. Emmanuel dodaje, że studia podkreślają też ważną rolę – wówczas jeszcze biskupa – Karola Wojtyły w obradach Soboru Watykańskiego II.

Anna Brojer ze studiów wyniosła fascynację tym, jak ważna dla Jana Pawła II była godność każdego człowieka. „Dzięki wykładom i lekturom urósł we mnie podziw dla takiego patrzenia na człowieka” – zaznacza studentka.

Co to za studia?

JP2 studies realizowane są na Wydziale Filozofii Angelicum, w Instytucie Kultury św. Jana Pawła II. Jednostka powstała w 2020 roku, w setną rocznicę urodzin swego patrona. To jedyny w Rzymie akademicki ośrodek badań i rozwoju dziedzictwa Jana Pawła II. Dyrektorem Instytutu jest dominikanin, o. prof. Cezary Binkiewicz, a dyrektorem programowym dr Dariusz Karłowicz. „Instytut Kultury św. Jana Pawła II ma taką misję, by myśleć wraz z Janem Pawłem II, czyli nie tylko badać jego dziedzictwo, ale wykorzystywać je do myślenia o współczesnym świecie i Kościele, o jego największych bolączkach i problemach” – podkreśla dr Dariusz Karłowicz.

Wykłady i seminaria prowadzą wybitni eksperci, którzy przybliżają słuchaczom twórczość i nauczanie Jana Pawła II, a także prezentują kluczowe zagadnienia współczesnej myśli filozoficznej i teologicznej. W gronie wykładowców w poprzednich latach znaleźli się wybitni profesorowie m.in. Rémi Brague, o. Jarosław Kupczak OP, Jean-Luc Marion i George Weigel.

Program obejmuje też cykl wykładów z udziałem intelektualistów światowego formatu, którzy w ramach myśli św. Jana Pawła II podejmują refleksję nad kluczowymi wyzwaniami naszych czasów. Wykłady „JP2 Lectures” prowadzili m. in. Chantal Delsol, John Milbank czy Vittorio Possenti.

Studia Janopawłowe to także warsztaty teatralne zakończone publicznym przedstawieniem. Do tej pory rzymska publiczność obejrzała spektakle „Hiob”, „Brat naszego Boga”, „Tryptyk rzymski” oraz „Jeremiasz” na podstawie tekstów Karola Wojtyły.

Szczegóły rekrutacji

Zainteresowani studiami mogą zgłaszać się na adres JP2studies@pust.it, gdzie uzyskają niezbędne informacje dotyczące JP2 studies. Rekrutacja rozpoczęła się 2 czerwca i potrwa do 31 lipca. Dodatkowy nabór przewidziano od 1 do 20 września 2025 roku.

To właśnie na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu młody Karol Wojtyła w 1948 roku obronił doktorat poświęcony św. Janowi od Krzyża. Prawie 40 lat później, absolwentem tej samej uczelni został augustianin, o. Robert Francis Prevost, dziś Papież Leon XIV.