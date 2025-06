Prezentacja pierwszego tomu publikacji „Zbiory Museo Profano”

Muzea Watykańskie odkrywają tajemnice Antyku

To wynik pogłębionych i wieloletnich prac badawczych. Muzea Watykańskie zaprezentowały pierwszy tom publikacji „Zbiory Museo Profano”. To pozycja poświęcona antycznym zabytkom przedrzymskim i rzymskim do początku II wieku przed Chrystusem.

Karol Darmoros Nowa seria Publikacja to pierwszy etap procesu wydawniczego, który ma na celu udokumentowanie całej kolekcji utworzonej w Muzeach Watykańskich w 1761 roku za pontyfikatu papieża Klemensa XIII. Zbiory Museo Profano, zwanego Muzeum Sztuki Antycznej, obejmują około 1700 eksponatów, w tym materiały etruskie, italskie i rzymskie, a także XIX-wieczne falsyfikaty. Książka, wydana przez Muzea Watykańskie, jest efektem wieloletnich badań pod kierunkiem Claudii Legi. Museo Profano to Muzeum Sztuki Antycznej Od epoki brązu do Rzymu Jak wyjaśniła kierująca projektem, tom obejmuje zabytki archeologiczne z Italii i basenu Morza Śródziemnego, datowane od epoki brązu po koniec III wieku przed Chrystusem. „Dotyczy to okresu, gdy w 201 roku p.n.e., po drugiej wojnie punickiej, Rzym przejął kontrolę nad środkową i południową Italią, zanim rozpoczął ekspansję na północ, do Grecji i na Wschód” – powiedziała Claudia Lega. Od Biblioteki do Muzeów Po przekazaniu kolekcji Biblioteki Watykańskiej pod zarząd Muzeów Watykańskich, na mocy decyzji Jana Pawła II z 2003 roku, rozpoczęto działania w celu rewaloryzacji tych zróżnicowanych zbiorów. 10 lat później, pod kierunkiem nieżyjącego już Guida Corniniego, dokonano uroczystego otwarcia nowej aranżacji bogatych i zróżnicowanych zbiorów Muzeum Sztuki Watykańskiej. Kolekcja obejmuje wyjątkowe dzieła sztuki użytkowej, takie jak misternie rzeźbione kamee, wyroby z kości słoniowej, kryształów górskich oraz niewielkich brązów. Zbiory Museo Profano obejmują około 1700 eksponatów, w tym materiały etruskie, italskie i rzymskie Wśród eksponatów znajdują się również unikalne artefakty odkryte podczas wykopalisk archeologicznych w Watykanie, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej. Zbiór uzupełniają obiekty sztuki postklasycznej. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.