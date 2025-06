Księża z Przemyśla przekazali Leonowi XIV relikwie Andrzeja Boboli i Ulmów

Neoprezbiterzy z archidiecezji przemyskiej wraz z ks. dr. Witoldem Burdą, postulatorem procesu beatyfikacyjnego męczenników z Markowej, podczas środowej audiencji generalnej przekazali Ojcu Świętemu relikwie patrona Polski św. Andrzeja Boboli oraz pamiątkowy album związany z beatyfikacją rodziny Ulmów, obrazki z modlitwą o ich kanonizację wraz z relikwiami.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Artur Hanula

Kapłani przekazali Ojcu Świętemu również ikonę św. Michała Archanioła, co było nawiązaniem do słynnej wizji Leona XIII, w wyniku której ułożył modlitwę do św. Michała Archanioła. Papież Franciszek zalecił, by odmawiano ją po każdej Mszy św.

Papieskie błogosławieństwo

Młodzi kapłani poprosili Ojca Świętego o błogosławieństwo apostolskie na czas ich kapłańskiej posługi, a także dla ks. Witolda, wykładowcy Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, który w tym roku przeżywa 25. rocznicę święceń kapłańskich.

Błogosławieństwo Leona XIV (@Vatican Media)

Pielgrzymka wdzięczności i zawierzenia

„Pielgrzymowanie kapłanów archidiecezji przemyskiej jest czasem ogromnej, szczerej wdzięczności wobec Pana Boga i ludzi - zaznaczył ks. Witold Burda - jest czasem żarliwej modlitwy za Kościół i Ojca Świętego, za diecezję, pasterzy archidiecezji przemyskiej, kapłanów, wiernych, o nowe powołania, o świętość naszych rodzin, a także za wszystkich chorych i cierpiących, którzy swoje modlitwy i cierpienia ofiarują o świętość życia kapłanów i wszelkie potrzebne łaski w ich kapłańskiej posłudze”.

Wyjątkowe spotkanie

Jak podkreślił jeden z neoprezbiterów ks. Tomasz Gierczak, momentem kulminacyjnym tej pielgrzymki było spotkanie podczas środowej audiencji z Ojcem Świętym. „Jest to dla nas wszystkich bardzo duże wydarzenie. Jesteśmy naprawdę głęboko poruszeni tym, że mieliśmy okazję popatrzeć w oczy tak z bliska Ojcu Świętemu, że mogliśmy uścisnąć dłoń, zamienić kilka słów” - zrelacjonował ks. Tomasz. „Wielką radością dla nas jest to, że z tą naszą pielgrzymką jest związane spotkanie z Ojcem Świętym. Nie tylko gdzieś daleko w tłumie, ale też to osobiste spotkanie. Jest to wielka radość” - dodał ks. Krzysztof Matusik.

Wyróżnione 18/06/2025 Leon XIV do Polaków o obchodach Bożego Ciała i koncertach uwielbieniowych Zwracając się do Polaków, Papież przypomniał o jutrzejszych obchodach uroczystości Bożego Ciała i koncertach uwielbieniowych, m.in. „Jednego Serca Jednego Ducha”. Życzył, aby ...

Ks. Mateusz Sura podkreślił, że szczególnym wydarzeniem dla niego była też Msza św. czwartkowa przy grobie św. Jana Pawła II, podczas której młodzi kapłani zawierzyli kapłaństwo, przyszłe posługiwanie i prosili „o dar zrozumienia drugiego człowieka w tym trudnym dzisiejszym czasie, szczególnie młodzieży, aby ją na nowo przyciągnąć do Kościoła”.

Ks. Krzysztof Lęcznar zaznaczył, że pielgrzymi mieli również okazję być w San Giovanni Rotondo, gdzie żył i pracował św. o. Pio. „Wielkie wrażenie na mnie robiło to, jakim był bardzo oddanym kapłanem, szczególnie w sakramencie spowiedzi świętej” - mówił ks. Krzysztof. Następnym punktem pielgrzymki po Rzymie jest Mediolan.

Ks. Witold Burda i księża neoprezbiterzy z archidiecezji przemyskiej (archiwum prywatne)

Promocja wartości rodzinnych

Po wizycie w Ogrodach Watykańskich kapłani z archidiecezji przemyskiej mieli również zaplanowane spotkanie się z podsekretarz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, prof. Gabriellą Gambino, która, jak wskazał ks. Burda, jest „wielką promotorką bł. Rodziny Ulmów”. Uczestniczyła wraz z mężem w beatyfikacji w Markowej 10 września 2023 roku. Ks. Witold Burda poinformował, że tematem rozmowy było głębsze zaangażowanie w duszpasterstwo rodzin z perspektywy Stolicy Apostolskiej i Kościoła powszechnego, w tym potrzeba ewangelizacji w rodzinach i modlitwy o powołania do życia rodzinnego.