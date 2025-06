Ks. Pocałujko przy grobie św. Jana Pawła II: daj się zdetronizować w sercu

Wpuść Jezusa i przestań myśleć, że od ciebie aż tak wiele spraw się zaczyna, że jesteś pierwszy. Daj się trochę zdetronizować w twoim sercu, a zobaczysz zapewne dzieła Boże - wskazał w homilii ks. Tomasz Pocałujko, który przewodniczył Mszy św. sprawowanej w czwartek rano w Bazylice św. Piotra w Uroczystość Bożego Ciała.

Nawiązując do Ewangelii z Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ks. Tomasz Pocałujko podkreślił, że apostołowie myśleli tylko po ludzku, jak postąpić wobec tysięcy głodnych ludzi słuchających Chrystusa, ale Jezus miał inny plan. „My ludzie ze swojej strony widzimy to inaczej. Mamy jakiś swój plan, chcemy być może zrobić coś dobrego i wielkiego, a zabieramy się do tego ze swoją głową, swoimi tylko możliwościami. Przykładamy naszą miarę do tego, co mamy zrobić w domu, w pracy, w Kościele, w życiu osobistym” - mówił kaznodzieja.

Ks. Tomasz Pocałujko podczas Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II (ks. Paweł Rytel-Andrianik)

Wsparcie od Jezusa

Ks. Pocałujko podkreślił, że Chrystus, gdy do czegoś posyła, nie pozostawia nas samymi. „Jeśli zaprasza do rzeczy Bożych, wielkich, które mogą nas przerastać i dziwić, i powinny dziwić, bo są ponad nasze siły, miałby On teraz być nieobecny? Tu jest błąd. Chrystus jest obok nas - wskazał kaznodzieja. - On nie widzi tego w ograniczony sposób jak my. On chce zrobić w nas i przez nas, za pomocą naszej wiary, być może sprawy, które tylko On może przeprowadzić. I tak być powinno”.

Msza św. przy grobie polskiego Papieża w każdy czwartek gromadzi wielu uczestników (ks. Paweł Rytel-Andrianik)

Subtelna pycha

Jak podkreślił ks. Pocałujko, wiara tylko we własne siły, nawet w czynieniu rzeczy dobrych, jest subtelnym rodzajem pychy. „On, gdy już zrozumiem i się otworzę, że tu o Chrystusa chodzi, o Jego plany, o Jego moc, On może tego dokonać. Nie jesteś sam w życiu. Uwierz w to dzisiaj z Jezusem i w Chrystusie” - zachęcił kaznodzieja.

Naśladować Chrystusa

Ks. Tomasz Pocałujko zaznaczył, że jeśli wpuścimy Chrystusa do naszych serc, możemy żyć z miłości do innych. „Dopiero wtedy, jeśli On jest we mnie, jeśli Go wpuściłem, mogę czynić na Jego pamiątkę Eucharystię i stawać się nią dla innych, bo obok mnie, we mnie, jest ktoś więcej niż ja sam. Jest Jezus” - mówił. Dodał, że nie należy bać się wpuścić Jezusa do życia i tego, że On poukłada inaczej nasze życie. On „zajmie się twoimi sprawami i innych sobą, Chrystusem, poprzez ciebie wtedy nakarmi. Nie bój się tylko wpuścić Jezusa” - podsumował kaznodzieja.

Jak w każdy czwartek, Msza św. Przy grobie św. Jana Pawła II, którą koncelebrowało około 40 kapłanów zgromadziła wielu uczestników. Koncelebrował również jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski.