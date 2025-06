Kard. Ryś przy grobie św. Jana Pawła II: poznanie Boga to nie wiedza, ale relacja

Kiedy Pismo Święte mówi o poznaniu kogoś, to nie mówi o tym, że trzeba o nim przeczytać książkę czy artykuł, tylko trzeba z nim wejść w głęboką relację. Poznanie to jest bardzo bliskie ze sobą bycie - wskazał w homilii metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś, który przewodniczył Mszy św. sprawowanej w czwartek rano w Bazylice św. Piotra.

Artur Hanula

Kard. Grzegorz Ryś nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, gdzie znajdują się trudne słowa Jezusa skierowane do wielu tych, którzy prorokowali i czynili cuda w Jego imię: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości” (Mt 7, 23).

Relacja z Jezusem priorytetem

Jak wyjaśnił kard. Ryś, jest taki rodzaj poznania, na który „muszą wyrazić zgodę obie strony”. Metropolita łódzki dodał, że „kiedy Jezus mówi ‘Nigdy was nie znałem’, to mówi z wielkim bólem w sercu, bo mówi o ludziach, którzy nigdy nie weszli z Nim w taką relację. W tym sensie nie dali się Bogu poznać, nie chcieli być z Nim tak blisko”.

Mszę św. koncelebrowali biskupi biorący udział w Jubileuszu biskupów w Rzymie (© Don Paweł Rytel-Andrianik)

Relacja ważniejsza niż cuda

Jak zaznaczył kard. Ryś, „dramat polega na tym, że tego poznania, tej relacji odmawiają Jezusowi ci, którzy się na Niego powołują”. Mówił, że dzisiejsza Ewangelia jest o tych, którzy głoszą Jezusa i czynią cuda w Jego imię, ale nie chcą z Nim wejść w relację.

Obecny był również przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda (© Don Paweł Rytel-Andrianik)

Potrzeba budowania na słowie Chrystusa

Trudne słowa Jezusa są przede wszystkim zachętą do tego, żeby na nich budować relację z Chrystusem, bo słowo jest jak skała. „Jak nie zbudujemy życia na tym słowie, to wszystko, co zbudujemy, będzie jak piasek. I się posypie, tak jak piasek się sypie. Bądźmy wdzięczni Jezusowi za to słowo i ustawiajmy wedle tego słowa nasze życiowe priorytety i wybory” - podsumował metropolita łódzki.

Jubileusz biskupów

Jak w każdy czwartek, Msza św. Przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. Koncelebrował również jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski oraz polscy biskupi przebywający w Rzymie na Jubileuszu biskupów. Obecni byli: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda, abp Andrzej Józwowicz, bp Marek Mendyk, bp Szymon Stułkowski, bp Zbigniew Wołkowicz, bp Piotr Kleszcz, bp Adam Bałabuch, bp Grzegorz Suchodolski, bp Wiesław Szlachetka, bp Piotr Przyborek, bp Ignacy Dec oraz bp Krzysztof Nykiel.

Wydarzenia jubileuszowe zakończą się w piątek 27 czerwca uroczystą Mszą św. z okazji uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego, której przewodniczyć będzie Papież w Bazylice św. Piotra. Podczas tej Mszy, otwartej dla wszystkich, Papież Leon XIV wyświęci 31 nowych kapłanów pochodzących m.in. z Włoch, Indii, Sri Lanki, Rumunii, Republiki Środkowoafrykańskiej, Saint Vincent i Grenadyny, Kamerunu, Angoli, Wietnamu, Etiopii, Tanzanii, Ghany, Nigerii, Korei, Meksyku, Ugandy, Australii, Brazylii, Chorwacji, Słowacji i Ukrainy. Transmisja na vaticannews.va/pl.