Kard. Parolin w Japonii na Dzień Stolicy Apostolskiej podczas Expo2025

Kard. Parolin udaje się z kilkudniową wizytą do Japonii

Od 28 czerwca do 1 lipca kardynał sekretarz stanu przebywać będzie w Japonii, gdzie weźmie udział w obchodach wystawy światowej. W planie spotkania z premierem Ishibą Shigeru, księżniczką Tomonito z rodu Mikasa oraz następcą tronu, księciem Akishino.

Vatican News

Na zaproszenie władz Japonii kardynał sekretarz stanu Pietro Parolin uda się do Japonii w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2025 roku. Okazją do wizyty jest Dzień Stolicy Apostolskiej podczas Expo2025 w Osace.

Zgodnie z programem opublikowanym na koncie Sekretariatu Stanu na platformie X, @TerzaLoggia, w niedzielę 29 czerwca kardynał weźmie udział w obchodach Dnia Stolicy Apostolskiej na Expo, a następnie będzie przewodniczył Mszy Świętej wraz z biskupami Japonii z okazji uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła.

W poniedziałek 30 czerwca kardynał odprawi kolejną Mszę Świętą w katedrze w Tokio. Następnie spotka się z premierem Shigeru Ishibą oraz z Jej Cesarską Wysokością księżniczką Nobuko, Tomonito z rodu Mikasa.

We wtorek 1 lipca purpurat spotka się z Jego Cesarską Wysokością Fumihito, następcą tronu, księciem Akishino.