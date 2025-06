Kard. Parolin: siać pokój poprzez dyplomację Ewangelii

Nuncjusz apostolski to most między Następcą Piotra a Kościołami lokalnymi, między Kościołem a państwami, między ranami świata a nadzieją Ewangelii - powiedział watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin w wywiadzie dla mediów watykańskich z okazji Jubileuszu Stolicy Apostolskiej, tuż przed audiencją Papieża Leona XIV z uczestnikami pielgrzymki jubileuszowej i spotkania papieskich nuncjuszy.

ks. Marek Weresa – Watykan

Jedność

Mówiąc o Jubileuszu Stolicy Apostolskiej, kard. Parolin wskazał, że jest to okazja do doświadczenia jedności. „Jest to droga, która choć trudna, nie jest samotna – wskazał hierarcha i dodał – Jubileusz przypomina mi obraz rozproszonej po świecie rodziny, która gromadzi się w Rzymie, by zjednoczyć się wokół Papieża”. Jubileuszowe spotkanie ukazuje głęboką jedność zarówno Kościoła powszechnego, jak i lokalnego.

Mówiąc o posłudze nuncjuszy apostolskich, sekretarz stanu zauważył, że przedstawiciel papieski jest głównie „pomostem między” Ojcem Świętym a wspólnotami do których został posłany; „podtrzymując więź Kościołów lokalnych z Rzymem”.

Pasterska obecność

Wskazując na zadania nuncjuszy, kard. Parolin wymienił funkcję reprezentowania Ojca Świętego przed rządami i organizacjami międzynarodowymi. „Ich zadaniem jest prowadzenie dialogu z władzami cywilnymi, promowanie pokoju, sprawiedliwości i wolności religijnej – nie z interesem partykularnym, lecz z ewangeliczną wizją świata i stosunków międzynarodowych” - zaakcentował.

Jednocześnie dodał, ze ich misja nie jest tylko jak „zimna funkcja dyplomatyczna” ale obejmuje „obecność pasterską”. Nuncjusz to przede wszystkim człowiek Kościoła, pasterz, który winien naśladować Chrystusa Dobrego Pasterza. Oznacza to bliskość z biskupami, kapłanami, osobami konsekrowanymi i wspólnotami. Jego spojrzenie musi być kapłańskie, odpowiedzialne, budujące mosty między Piotrem, a lokalnym Kościołem, między Kościołem a państwami, między ranami świata a nadzieją Ewangelii”.

Pokora, gorliwość, pojednanie

Mówiąc o najważniejszych cechach nuncjusza, kard. Parolin wymienił trzy. Pierwsza z nich to pokora – postawa serca prowadząca do głębokiego zaufania w moc Pana Boga, także w sytuacjach trudnych. Następnie dodał gorliwość ewangeliczną, bowiem „nuncjusz jest wysłannikiem dyplomacji Ewangelii”; jego zadanie to niesienie światła Pana Jezusa do „najdalszych zakątów świata”. Trzecim elementem jest duch pojednania, który wyraża się we wsparciu działań Papieża na rzecz budowania „świata bardziej sprawiedliwego i pokojowego”. Dziś, gdy świat jest naznaczony podziałami, nuncjusz „ma być człowiekiem mediacji i dialogu”.