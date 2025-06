Jonathan Roumie, filmowy Jezus z serialu „The Chosen”, o spotkaniu z Papieżem

„Odtworzenie charyzmatycznej postaci Chrystusa przyczyniło się do umocnienia mojej wiary. Przeżyłem to doświadczenie jako prawdziwy akt Bożej łaski wobec mnie” – mówi Jonathan Roumie, który spotkał się z Papieżem Leonem XIV.

Rosario Capomasi - Watykan

Roumie wcielił się w rolę Jezusa w amerykańskim serialu The Chosen – śledzonym przez ponad 280 milionów widzów na całym świecie. Aktor, obecny w tym tygodniu w Watykanie, był także na audiencji generalnej Leona XIV na rozpalonym słońcem placu św. Piotra, razem z rodziną, obsadą i członkami ekipy filmowej. Ukrywał emocje za okularami przeciwsłonecznymi. Opowiadał, że wcielenie się w postać Zbawiciela – i przyjęcie Jego osobowości – odmieniło jego życie.

Od dziecka oddychał wiarą

„Mój ojciec był Egipcjaninem, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a mama Irlandką. Od dziecka oddychałem wiarą katolicką w rodzinie. To, czego nauczyłem się od moich rodziców, starałem się przenieść do tej roli bez zbędnego udawania. Jezusa zawsze postrzegałem jako prostego człowieka, którego prostota zawiera w sobie mnóstwo nauk i wartości, które mam nadzieję stosować każdego dnia mojego życia”.

Jonathan Roumie czuł się zaszczycony spotkaniem z Papieżem (@Vatican Media)

Pokazano piąty sezon „The Chosen”

W poniedziałek, 23 czerwca, obsada tego udanego amerykańskiego serialu zaprezentowała w sali św. Piusa X w Watykanie piąty sezon – który przedstawia niektóre momenty Wielkiego Tygodnia, w tym Ostatnią Wieczerzę. Tego samego dnia w Watykańskiej Filmotece wyświetlono przedpremierowo czwarty odcinek.

„Ciężar odpowiedzialności, jaki czułem podczas kręcenia niektórych scen, był ogromny – kończy Roumie – ale siła wiary skłaniała mnie do maksymalnego skupienia. Spotkanie z Papieżem było nieopisanym zaszczytem”.