Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zajmuje się wspieraniem apostolatu wiernych świeckich, duszpasterstwem młodzieży, troską o rodzinę i jej misję zgodną z zamysłem Bożym, o osoby starsze oraz promocją i ochroną życia.

Alessandro Di Bussolo – Watykan

Pragnienie objęcia opieką mężczyzn i kobiet w każdej sytuacji, kulturze i każdego pochodzenia geograficznego skłoniło papieża Franciszka do utworzenia tej nowej struktury w ramach Stolicy Apostolskiej, łącząc kompetencje Papieskiej Rady ds. Świeckich i Papieskiej Rady ds. Rodziny. Jej zadania „dotyczą codziennego życia wielu ludzi” – powiedział papież Franciszek – co czyni z niej dykasterię „ludową”. Prefektowi, kardynałowi Kevinowi Josephowi Farrellowi, towarzyszą sekretarz pomocniczy biskup Dario Gervasi oraz sekretarz Gleison De Paula Souza.

Zarys historyczny

Dykasteria została ustanowiona przez Papieża Franciszka na mocy Listu apostolskiego w formie motu proprio Sedula Mater, opublikowanego 17 sierpnia 2016 r. Zainaugurowała swoją działalność 1 września tego samego roku.

Połączyła kompetencje w zakresie duszpasterstwa świeckich i duszpasterstwa rodziny oraz ochrony i troski o życie ludzkie, należące wcześniej do dwóch osobnych instytucji: Papieskiej Rady ds. Świeckich i Papieskiej Rady ds. Rodziny, których kompetencje przejęła obecna Dykasteria.

Pierwsza z tych Rad została utworzona przez św. Pawła VI w 1967 roku na mocy motu proprio Catholicam Christi Ecclesiam, jako realizacja propozycji zawartej w dekrecie Soboru Watykańskiego II Apostolicam actuositatem. Od pontyfikatu św. Jana Pawła II, a dokładnie od 1985 roku Papieska Rada ds. Rodziny, której kompetencje przejęła obecna Dykasteria, zajmuje się organizacją Światowych Dni Młodzieży, we współpracy z lokalnymi komitetami.

W czerwcu 1988 roku papież określił jej strukturę i kompetencje w konstytucji apostolskiej Pastor Bonus o Kurii Rzymskiej. Z kolei Papieska Rada ds. Rodziny została ustanowiona przez Jana Pawła II na mocy motu proprio Familia a Deo Instituta w 1981 roku, zastępując Komitet ds. Rodziny, utworzony przez Pawła VI w 1973 roku.

Od 1994 roku, Roku Rodziny, Papieska Rada ds. Rodziny – aktualnie Dykasteria – była odpowiedzialna za organizację Światowych Spotkań Rodzin, począwszy od pierwszego, które odbyło się w Rzymie.

Kompetencje

Zgodnie z konstytucją apostolską Praedicate Evangelium, Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zajmuje się: wspieraniem apostolatu wiernych świeckich, duszpasterską troską o młodzież, rodzinę i jej misję według Bożego zamysłu, osobami starszymi, promocją i ochroną życia.

Dykasteria wspiera powołanie i misję świeckich – indywidualnie oraz w ramach stowarzyszeń, ruchów i wspólnot – w każdej dziedzinie życia: zarówno cywilnej, jak i kościelnej.

Dykasteria wyraża troskę Kościoła o ludzi młodych, promując ich działania w odpowiedzi na wyzwania świata. Wspiera inicjatywy Papieża na rzecz duszpasterstwa młodzieży i służy pomocą konferencjom episkopatów, międzynarodowym stowarzyszeniom i ruchom młodzieżowym, organizując spotkania międzynarodowe.

Dykasteria wnosi wkład w refleksję Kościoła nad tożsamością i misją kobiety i mężczyzny w Kościele i społeczeństwie, wspierając ich działania, uznając ich charakterystyczne cechy, a także opracowując modele ról przywódczych dla kobiet w Kościele.

Bada współpracę świeckich z duchownymi (prowadzoną na mocy Sakramentu Chrztu św.) w celu uświadomienia sobie wspólnej odpowiedzialności za życie i misję Kościoła. Ocenia i zatwierdza propozycje konferencji episkopatów, dotyczące ustanawiania nowych posług i urzędów kościelnych dedykowanych świeckim, zgodnie z potrzebami poszczególnych Kościołów.

Towarzyszy życiu i rozwojowi wspólnot wiernych i ruchów kościelnych. Zatwierdza lub eryguje – zgodnie z prawem kanonicznym – te, które mają charakter międzynarodowy, aprobuje ich statuty (z zachowaniem kompetencji właściwych dla Sekretariatu Stanu) oraz rozpatruje ewentualne odwołania dotyczące życia stowarzyszeniowego i apostolatu świeckich.

Kard. Kevin Farrell - prefekt Dykasterii ds. ds. Świeckich, Rodziny i Życia

Rodzina i życie

Dykasteria promuje duszpasterstwo małżeństwa i rodziny zgodnie z Magisterium Kościoła. Działa na rzecz uznania praw i obowiązków małżonków i rodzin w Kościele, społeczeństwie, gospodarce i polityce. Organizuje międzynarodowe spotkania i wydarzenia. Współpracując z Dykasteriami ds. Ewangelizacji oraz Kultury i Edukacji, wspiera rozwój i rozpowszechnianie modeli przekazywania wiary w rodzinach oraz zachęca rodziców do codziennego, konkretnego życia wiarą.

Analizuje, z pomocą ekspertów, przyczyny kryzysów małżeńskich i rodzinnych. Gromadzi i proponuje modele duszpasterskiego towarzyszenia osobom rozwiedzionym w nowych związkach cywilnych, jak również tym, którzy – w niektórych kulturach – żyją w poligamii.

Dykasteria wspiera inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, uwzględniając potrzeby osoby na różnych etapach jej życia. Promuje i wspiera organizacje pomagające rodzinom i poszczególnym osobom w odpowiedzialnym przyjęciu daru życia, zwłaszcza w przypadkach trudnych ciąż i w zapobieganiu aborcji.

Bada główne problemy bioetyczne i prawne związane z życiem ludzkim, w dialogu z różnymi dyscyplinami teologicznymi i naukowymi. Analizuje rozwijające się teorie dotyczące życia i tożsamości ludzkiej we współpracy z Dykasterią Nauki Wiary.

Współpracuje z Papieską Akademią Życia oraz z Papieskim Instytutem Teologicznym św. Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie.

Razem w drodze ku ewangelizacji

W lutym 2023 roku papież Franciszek podczas spotkania z uczestnikami konferencji organizowanej przez Dykasterię powiedział: „Chciałbym, abyśmy wszyscy mieli w sercu i umyśle tę piękną wizję Kościoła: Kościoła skierowanego ku misji, w którym łączą się siły i idzie się razem, by ewangelizować; Kościoła, w którym to, co nas łączy, to nasza chrześcijańska tożsamość, nasze przynależenie do Jezusa; Kościoła, w którym między świeckimi a pasterzami istnieje prawdziwe braterstwo – współpracując codziennie, ramię w ramię, w każdej dziedzinie duszpasterstwa, ponieważ wszyscy jesteśmy ochrzczeni.”