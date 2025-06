Zadaniem tej Dykasterii jest rozwijanie autentycznego ducha ekumenicznego wewnątrz Kościoła katolickiego oraz zaangażowanie w dialog ekumeniczny z innymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi, aby przywrócić jedność chrześcijan.

Dykasteria ds. Popierania Jedności Chrześcijan ma za zadanie rozwijać, wewnątrz Kościoła katolickiego, autentycznego ducha ekumenizmu. Działa we wszystkich obszarach, które mogą przyczynić się do promocji jedności chrześcijan, i dąży do umacniania więzi ze wszystkimi pozostałymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi. Prefektem jest kard. Kurt Koch, a sekretarzem abp Flavio Pace. Relacje z innymi Kościołami i wspólnotami są koordynowane przez dwie sekcje: sekcję wschodnią, odpowiedzialną za Kościoły prawosławne tradycji bizantyjskiej oraz za wschodnie Kościoły prawosławne (koptyjski, syryjski, ormiański, etiopski, malankarski), jak również za Asyryjski Kościół Wschodu, i sekcję zachodnią, która zajmuje się różnorodnymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi Zachodu.

Zarys historyczny

5 czerwca 1960 roku papież Jan XXIII powołał Sekretariat ds. Popierania Jedności Chrześcijan jako jedną z komisji przygotowawczych Soboru Watykańskiego II. Był to początek oficjalnego zaangażowania Kościoła katolickiego w ruch ekumeniczny. Sekretariat przygotował i przedstawił Soborowi dokumenty o ekumenizmie (Unitatis redintegratio), o religiach niechrześcijańskich (Nostra aetate), o wolności religijnej (Dignitatis humanae), a także – we współpracy z komisją doktrynalną – konstytucję dogmatyczną o Bożym Objawieniu (Dei Verbum).

W 1966 roku, po zakończeniu Soboru, papież Paweł VI zatwierdził Sekretariat jako stały organ Stolicy Apostolskiej. W tym samym roku Komisja „Wiara i Konstytucja” Światowej Rady Kościołów oraz Sekretariat ds. Popierania Jedności Chrześcijan postanowiły po raz pierwszy przygotowywać wspólnie doroczny oficjalny tekst na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W 1988 roku, na mocy konstytucji apostolskiej Pastor Bonus, papież Jan Paweł II przekształcił Sekretariat w Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan. W 2022 roku papież Franciszek, na mocy konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium, zmienił jej nazwę na Dykasterię ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Kompetencje

Zgodnie z konstytucją apostolską Praedicate Evangelium, Dykasteria odpowiedzialna jest za zaangażowanie ekumeniczne, zarówno wewnątrz Kościoła katolickiego, jak i w relacjach z innymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi, w celu przywrócenia jedności między chrześcijanami. Dykasteria realizuje nauczanie Soboru Watykańskiego II dotyczące ekumenizmu oraz nauczanie papieży po Soborze, troszcząc się o ich właściwą interpretację, by ukierunkowywać, koordynować i rozwijać działalność ekumeniczną.

Promuje spotkania i wydarzenia – krajowe i międzynarodowe – na rzecz jedności chrześcijan. Koordynuje inicjatywy ekumeniczne innych instytucji Kurii Rzymskiej, urzędów i instytucji powiązanych ze Stolicą Apostolską, a także innych Kościołów i wspólnot kościelnych. Dykasteria utrzymuje relacje z innymi Kościołami i wspólnotami, konsultując kluczowe kwestie z Papieżem, i prowadzi dialog teologiczny oraz rozmowy ekumeniczne w celu promowania jedności.

Dykasteria wybiera katolickich uczestników dialogów teologicznych, obserwatorów i delegatów na różne spotkania ekumeniczne, a także zaprasza obserwatorów – czyli „delegatów braterskich” z innych Kościołów i wspólnot – na najważniejsze wydarzenia w życiu Kościoła katolickiego.

W strukturze Dykasterii działa również Komisja ds. Relacji Religijnych z Judaizmem, której celem jest pogłębianie relacji między katolikami a Żydami i której przewodniczy jej prefekt Dykasterii.

Celebracja nieszporów z okazji święta Nawrócenia św. Pawła, na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2023 r. (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Wspólna droga w poszukiwaniu prawdy

„Dialog między chrześcijanami w ostatnich sześćdziesięciu latach przyniósł większy postęp niż kiedykolwiek wcześniej w historii” – przypomina kardynał prefekt Koch. Przykładem są, jak mówi, „chrystologiczne deklaracje wspólnie z Kościołami orientalnymi, które zakończyły trwające 1500 lat kontrowersje, a także wspólna deklaracja o nauce o usprawiedliwieniu, która rozwiązała podstawowe problemy leżące u źródeł reformacji XVI wieku. A przede wszystkim fakt, że chrześcijanie nie postrzegają się już jako wrogowie, lecz jako bracia i siostry w Chrystusie”.

Papież Franciszek, kończąc swoje przemówienie do zgromadzenia plenarnego ówczesnej Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan w 2022 roku, zachęcił: „Idźcie dalej, idźmy razem. Prawdą jest, że praca teologiczna jest bardzo ważna i musimy się nad nią zastanawiać, ale nie możemy czekać z drogą do jedności, aż teologowie się zgodzą”. I dodał z uśmiechem: „Pewnego razu wybitny teolog prawosławny powiedział mi, że wie, kiedy teologowie osiągną porozumienie. Kiedy? – zapytałem. – Dzień po Sądzie Ostatecznym, odparł. A do tego czasu? Idźmy razem jak bracia: we wspólnej modlitwie, w dziełach miłosierdzia, w poszukiwaniu prawdy. Jako bracia. To jest braterstwo, które dotyczy nas wszystkich”.