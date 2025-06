Celem tej dykasterii jest ewangelizacja poprzez rozwój wartości ludzkich i chrześcijańskich. Jej struktura składa się z dwóch sekcji: „Kultura” i „Edukacja”. Oba biura działają w ramach swoich kompetencji w sposób zintegrowany i skoordynowany.

Amedeo Lomonaco – Watykan

Świat edukacji i szkoły powinien być przeniknięty duchem Ewangelii. Taka jest misja Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, która – jak zapisano w Konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium – „działa na rzecz rozwoju wartości ludzkich w kontekście antropologii chrześcijańskiej, przyczyniając się do pełnej realizacji naśladowania Jezusa Chrystusa”.

Jej kompetencje obejmują dwa kluczowe obszary: kulturę i edukację. Dykasteria składa się z Sekcji ds. Kultury, zajmującej się m.in. animacją duszpasterską i ochroną dziedzictwa kulturowego, oraz z Sekcji ds. Edukacji, która opracowuje podstawowe zasady edukacji w odniesieniu do szkół, instytutów wyższych i ośrodków badawczych katolickich i kościelnych oraz posiada kompetencje w sprawach odwołań hierarchicznych w tych dziedzinach.

Prefektem Dykasterii ds. Kultury i Edukacji jest kard. José Tolentino de Mendonça, a sekretarzami są bp Paul Desmond Tighe i abp Carlo Maria Polvani.

Zarys historyczny

Dykasteria ds. Kultury i Edukacji powstała z połączenia dawnej Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej oraz Papieskiej Rady ds. Kultury. Początki Kongregacji sięgają średniowiecza – papież Sykstus V ustanowił w 1588 r. Congregatio pro universitate studii romani, nadzorującą Uniwersytet Rzymski i inne znamienite uczelnie. Papież Leon XII w 1824 r. utworzył Congregatio studiorum dla szkół Państwa Kościelnego. Zaś Papieska Rada ds. Kultury wyrosła z Soboru Watykańskiego II, który podkreślił fundamentalne znaczenie kultury dla pełnego rozwoju człowieka.

Kultura

Sekcja ds. Kultury promuje i wspiera relacje między Stolicą Apostolską a światem kultury, odpowiadając na różne wyzwania i wspierając dialog międzykulturowy jako niezbędne narzędzie spotkania, interakcji i wzajemnego ubogacenia. Dąży do tego, aby osoby działające w obszarach sztuki, literatury, nauki, techniki i sportu mogły czuć się docenione i jednocześnie zobaczyć swoje działania w perspektywie służby prawdzie, dobru i pięknu.

Sekcja wspiera procesy ochrony, konserwacji i publicznego udostępniania dziedzictwa historycznego, artystycznego i kulturowego Kościoła oraz promuje i chroni kultury lokalne. Koordynuje działalność Akademii Papieskich, z którymi związani są wybitni przedstawiciele nauk teologicznych i humanistycznych – zarówno wierzący, jak i niewierzący.

Edukacja

Sekcja ds. Edukacji promuje realizację podstawowych zasad edukacji katolickiej, tożsamość katolicką szkół i instytucji wyższych oraz nauczanie religii katolickiej we wszystkich typach szkół, dbając o integralność wiary katolickiej w nauczaniu doktrynalnym.

Wspiera i reguluje powstawanie oraz współpracę szkół i instytutów katolickich i kościelnych oraz ich stowarzyszeń, pogłębiających – zgodnie z prawdą chrześcijańską – nauki sakralne, humanistyczne i przyrodnicze.

Jest również odpowiedzialna za formację akademicką duchowieństwa, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz świeckich, przygotowujących się do posługi w Kościele. Posiada także kompetencje w sprawach uznawania przez państwa stopni akademickich, nadawanych w imieniu Stolicy Apostolskiej oraz wydawania zgody nauczycielom na wykładanie nauk teologicznych.

Wystawa zorganizowana przez Dykasterię ds. Kultury i Edukacji

Przestrzenie i projekty

Zarówno w dziedzinie kultury, jak i edukacji, Dykasteria śledzi działania krajowych i międzynarodowych instytucji poprzez uczestnictwo w organizacjach i wydarzeniach międzynarodowych oraz organizowanie specjalistycznych kongresów. Jej misja obejmuje również zapewnienie obecności Stolicy Apostolskiej na międzynarodowych wystawach, jak np. Biennale w Wenecji, poprzez specjalne pawilony i przestrzenie.

Dykasteria promuje także różne projekty – m.in. Global Compact on Education, zaproponowany przez papieża Franciszka jako wezwanie do przymierza wszystkich, którzy działają w sferach edukacji i kulturze, by zmieniać świat poprzez edukację, sztukę, teatr, sport itd., obierając jako cel formowanie wszystkich – a szczególnie nowe pokolenia – do powszechnego braterstwa.

Kultura i edukacja to zatem „dwoje oczu” tej Dykasterii. To również dwa podstawowe szkła powiększające, przez które Kościół spogląda na świat.