Ten organ promuje świętą liturgię zgodnie z odnową rozpoczętą przez Sobór Watykański II. Odpowiada za opracowywanie, przegląd i aktualizację typicznych wydań ksiąg liturgicznych.

Amedeo Lomonaco – Watykan

Kościół nie może nie odczuwać pasji wobec duchowego wzrostu. To pragnienie szczególnie określa misję Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która promuje świętą liturgię, zgodnie z odnową zapoczątkowaną przez Sobór Watykański II. Jak czytamy w Konstytucji Apostolskiej Praedicate Evangelium, zadaniem Dykasterii jest „zatroszczyć się o przygotowanie lub sprawdzanie i aktualizację wzorcowych wydań ksiąg liturgicznych”. Do jej kompetencji należy również zatwierdzanie „przekłady ksiąg liturgicznych na współczesne języki i udziela recognitio dla odpowiednich dostosowań do lokalnych kultur, przygotowanych zgodnie z prawem przez konferencje biskupów”. Prefektem Dykasterii jest kard. Arthur Roche, a sekretarzem – bp Vittorio Francesco Viola.

Historia

Historia tej instytucji zaczyna się od jednej daty: w 1588 roku papież Sykstus V, Konstytucją Apostolską Immensa Aeterni Dei, ustanowił Świętą Kongregację do spraw Świętych Obrzędów, której zadaniem było m.in. regulowanie obrzędów liturgicznych Kościoła łacińskiego i kierowanie nimi. W ramach szerokiej reformy Kurii Rzymskiej, Pius X (1903–1914), Konstytucją Apostolską Sapienti Consilio, utworzył w 1908 roku Świętą Kongregację ds. Dyscypliny Sakramentów.

Na progu trzeciego tysiąclecia, 2 czerwca 1988 roku, św. Jan Paweł II powołał do życia Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów poprzez Konstytucję Apostolską Pastor Bonus. Obecna nazwa – Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – została nadana przez Konstytucję Praedicate Evangelium.

Msza Święta w święto Chrztu Pańskiego, z udzieleniem Chrztu Świętego kilku noworodkom (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Współpraca z Komisjami Episkopatów

Współpraca to jeden z wyznaczników działania tej Dykasterii, która wspiera biskupów w byciu moderatorami, promotorami i stróżami całego życia liturgicznego Kościoła powierzonego ich pieczy. Dykasteria dostarcza wskazówek i propozycji, służących właściwej formacji liturgicznej.

Jak podkreślono w Praedicate Evangelium, Dykasteria „korzysta z współpracy i regularnych konsultacji z Komisjami Episkopatów ds. Liturgii z korzysta ze współpracy i okresowych dyskusji z komisjami biskupów do spraw liturgii różnych konferencji biskupów oraz z międzynarodowymi komisjami do spraw tłumaczenia ksiąg liturgicznych na języki wspólne kilku narodom, ze zwróceniem także uwagi na wkład instytutów wyższych studiów kościelnych w sprawy liturgiczne”.

Działać, aby lud Boży wzrastał w radości

Formacja liturgiczna to kompas, prowadzący Lud Boży ku Dobremu Pasterzowi, ku drodze oświeconej Słowem Bożym. Jak powiedział papież Franciszek podczas swojego pontyfikatu, misja Kościoła nie może pomijać jednego zobowiązania: „działać, aby Lud Boży wzrastał w świadomości i radości spotkania z Panem podczas celebracji świętych misteriów i spotykając Go, miał życie w Jego imię”. W tym duchu działa Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.