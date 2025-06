Jest to Dykasteria odpowiedzialna za cały system komunikacyjny Stolicy Apostolskiej i za to, aby odpowiadał on w sposób spójny potrzebom misji ewangelizacyjnej Kościoła, z uwzględnieniem mediów cyfrowych i ich rozwoju, a także zjawisk konwergencji i interaktywności mediów.

Alessandro Di Bussolo – Watykan

Dykasteria ta została wezwana „do budowania mostów, gdy wielu wznosi mury ideologii; do sprzyjania jedności, gdy wielu podsyca podziały; do angażowania się w dramaty naszych czasów, gdy wielu woli obojętność” – tak papież Franciszek przypomniał jej misję podczas ostatniego spotkania, 31 października 2024 roku. A Papież Leon XIV, podczas pierwszego spotkania z pracownikami mediów po swoim wyborze wezwał jej zwierzchników i pracowników do „innej komunikacji – takiej, która nie dąży do konsensusu za wszelką cenę, nie posługuje się słowami nacechowanymi agresją, nie opiera się na modelu rywalizacji, i nigdy nie oddziela poszukiwania prawdy od miłości, z jaką mamy jej pokornie szukać”. Odwiedzając Centrum Nadawcze Świętej Marii Galerii Radia Watykańskiego 19 czerwca, Papież Prevost podkreślił natomiast, jak cenna była dla niego w czasie jego pracy misyjnej w Ameryce Łacińskiej i Afryce, możliwość słuchania Radia Watykańskiego na falach krótkich, które docierają w miejsca, gdzie niewiele stacji radiowych ma zasięg. Ponownie podkreślił też misyjny charakter komunikacji. Na tych podstawach opiera się działalność Dykasterii, której prefektem jest Paolo Ruffini, a sekretarzem – ks. prał. Lucio Ruiz.

Zarys historyczny

Dykasteria ds. Komunikacji została ustanowiona przez papieża Franciszka 27 czerwca 2015 roku na mocy motu proprio L'attuale contesto comunicativo i otrzymała nazwę Sekretariatu ds. Komunikacji. Powierzono jej zadanie reorganizacji całego systemu komunikacyjnego Stolicy Apostolskiej, a w jej skład stopniowo włączono wszystkie instytucje zajmujące się komunikacją. Były to Papieską Radę ds. Środków Społecznego Przekazu, Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Drukarnia Watykańska Serwis Fotograficzny, L'Osservatore Romano, Wydawnictwo Watykańskie (LEV), Radio Watykańskie, Telewizyjne Centrum Watykańskie (CTV), Serwis Internetowy Watykanu. Wyzwanie polegało na połączeniu dziewięciu wcześniej odrębnych instytucji, cechujących się wielowiekową historią i tradycją, w jednorodny system redakcyjny i administracyjny, zarządzany przez Dykasterię, która jest integralną częścią Kurii Rzymskiej.

Radio Watykańskie

Najstarszą z tych instytucji jest Drukarnia Watykańska, która została ustanowiona przez papieża Sykstusa V 27 kwietnia 1587 roku w bulli apostolskiej Eam semper, pod nazwą „Stamperia Vaticana”. L'Osservatore Romano, dziennik Stolicy Apostolskiej w języku włoskim, został po raz pierwszy opublikowany 1 lipca 1861 roku. Dziś istnieją różne edycje tygodniowe w najważniejszych językach nowożytnych. Wydawnictwo Watykańskie (LEV), oficjalne wydawnictwo Stolicy Apostolskiej, zostało założone w 1926 roku. Dekret kardynała sekretarza stanu Angelo Sodano z 31 maja 2005 roku przyznał mu wyłączne prawa autorskie do tekstów papieża. Radio Watykańskie zostało zainaugurowane przez papieża Piusa XI 12 lutego 1931 roku jako stacja nadawcza Państwa Miasta Watykan. Reforma nadała produkcji dziennikarskiej wymiar multimedialny, co stało się widoczne w informowaniu w czasie rzeczywistym na stronie internetowej Vatican News, uruchomionej w grudniu 2017 roku, oraz obecności na głównych platformach mediów społecznościowych. W 1939 roku powstało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, które zajmuje się rozpowszechnianiem wszystkich wiadomości i komunikatów oficjalnych dotyczących papieża oraz różnych działań Stolicy Apostolskiej. Początkowo biuro było częścią L'Osservatore Romano i miało na celu przesyłanie wiadomości bezpośrednio do dziennikarzy, jednak w czasie Soboru Watykańskiego II (1962-1965) stało się samodzielne, tworząc „specjalną salę prasową”.

Kompetencje

Dykasteria ds. Komunikacji, jak czytamy w konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium, odpowiada za cały system komunikacyjny Stolicy Apostolskiej i jednoczy w tym zakresie wszystkie instytucje Stolicy Apostolskiej tak, aby cały system odpowiadał w sposób spójny na potrzeby misji ewangelizacyjnej Kościoła, w kontekście obecności i rozwoju mediów cyfrowych, konwergencji i interaktywności.

Aby to osiągnąć, Dykasteria wykorzystuje dostępne modele produkcji, innowacje technologiczne oraz formy komunikacji, które są obecnie dostępne, jak również te, które mogą rozwinąć się w przyszłości. Oprócz zadań operacyjnych, które jej powierzono, Dykasteria pogłębia i rozwija także teologiczne i duszpasterskie aspekty działania komunikacyjnego Kościoła. W tym sensie podejmuje również działania na poziomie formacyjnym, aby komunikacja nie ograniczała się jedynie do technologicznych i instrumentalnych koncepcji.

Dykasteria uświadamia wiernym obowiązek, który spoczywa na każdym, by zaangażować się w wykorzystanie różnych narzędzi komunikacji na rzecz misji duszpasterskiej Kościoła, na rzecz rozwoju cywilizacji i obyczajów. Jest to szczególnie widoczne podczas obchodów Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. W swojej działalności Dykasteria korzysta z infrastruktury łączności i sieci Państwa Miasta Watykan, zgodnie z przepisami prawa i międzynarodowymi zobowiązaniami Stolicy Apostolskiej. Działa we współpracy z Sekretariatem Stanu i wspiera inne instytucje Kurii Rzymskiej oraz urzędy, instytucje powiązane ze Stolicą Apostolską i Gubernatorat Państwa Miasta Watykanu, w ich działalności komunikacyjnej.