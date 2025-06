Dykasteria ds. Ewangelizacji

To dykasteria odpowiedzialna za fundamentalne kwestie ewangelizacji na świecie oraz za tworzenie, towarzyszenie i wspieranie nowych Kościołów partykularnych, aby Chrystus – Światłość narodów – był poznawany i głoszony na całym świecie, a Kościół był budowany i umacniany. To struktura oddana głoszeniu i misji, podzielona na dwie sekcje.

Alessandro Di Bussolo – Watykan

Dykasteria ta służy dziełu ewangelizacji, aby Chrystus – Światłość narodów – był poznawany i głoszony słowem i czynem, a Kościół, Jego Mistyczne Ciało, był budowany i umacniany. Tę misję określa Konstytucja apostolska Praedicate Evangelium z 2022 roku. Składa się z dwóch sekcji:

· Sekcji do spraw Podstawowych Zagadnień Ewangelizacji w Świecie

· Sekcji do spraw Pierwszej Ewangelizacji i Nowych Kościołów Partykularnych

Dykasterii przewodniczy bezpośrednio Papież. Każdą z sekcji kieruje pro-prefekt:

· abp Salvatore Fisichella (sekcja pierwsza),

· kard. Luis Antonio G. Tagle (sekcja druga, pierwsza ewangelizacja),

a jej sekretarzem jest abp Fortunatus Nwachukwu.

Zarys historyczny

Pierwsza sekcja przejęła kompetencje Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, utworzonej przez Benedykta XVI 21 września 2010 r. (Ubicumque et semper). Motu proprio Fides per Doctrinam (styczeń 2013 r.) przeniosło kompetencje dotyczące katechezy z Kongregacji ds. Duchowieństwa do tejże Rady. Rada organizowała Rok Wiary (2012–2013 r.) i Jubileusz Miłosierdzia (2016 r.), a obecnie odpowiada za Jubileusz Nadziei w 2025 roku. Motu proprio Sanctuarium in Ecclesia (luty 2017 r.) przekazało jej także kompetencje dotyczące duszpasterstwa sanktuariów.

Kard. Luis Antonio G. Tagle (AFP or licensors)

Druga sekcja przejęła zadania Kongregacji Ewangelizacji Narodów – instytucji z ponad 400-letnią historią. Powstała 6 stycznia 1622 r. jako Congregatio de Propaganda Fide z zadaniem jednoczenia Kościołów prawosławnych i protestanckich oraz misji wśród niechrześcijan. W 1967 r. papież Paweł VI, Konstytucją Regimini Ecclesiae Universae, nadał jej nazwę Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W 1988 r. Jan Paweł II utrwalił tę nazwę w Pastor Bonus. W 2022 r. Praedicate Evangelium połączyło kompetencje obu poprzednich instytucji w nowej Dykasterii ds. Ewangelizacji.

Kompetencje

Zgodnie z Praedicate Evangelium, Dykasteria zajmuje się fundamentalnymi kwestiami ewangelizacji na świecie i ustanawianiem oraz wspieraniem nowych Kościołów partykularnych (z wyjątkiem tych podlegających Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich).

Sekcja ds. ewangelizacji świata bada podstawowe zagadnienia związane z głoszeniem Ewangelii, szukając odpowiednich form, narzędzi i języka. Wspiera Kościoły lokalne w inkulturacji Ewangelii w różnych kulturach i grupach etnicznych, zwracając szczególną uwagę na pobożność ludową.

W zakresie opieki nad sanktuariami międzynarodowymi, sekcja odpowiada za ich tworzenie, zatwierdzanie statutów i – we współpracy z Kościołami lokalnymi – promowanie duszpasterstwa sanktuariów jako centrów trwałej ewangelizacji. Ponieważ ewangelizacja oznacza preferencyjny wybór dla ubogich, sekcja organizuje Światowy Dzień Ubogich, inicjatywy takie jak „24 godziny dla Pana” czy Niedzielę Słowa Bożego.

Odpowiada także za katechezę: zarówno dla wiernych żyjących na co dzień chrześcijaństwem, jak i dla tych, którzy muszą pogłębić nauczanie lub je porzucili. Nadzoruje poprawność nauczania katechezy i zatwierdza katechizmy lokalnych Kościołów, za zgodą Dykasterii Nauki Wiary. Promuje działalność i formację Misjonarzy Miłosierdzia oraz misyjne powołanie każdego ochrzczonego – poprzez modlitwę, świadectwo i działania. Wspiera dialog z innymi religiami i niewierzącymi.

Druga sekcja i Papieskie Dzieła Misyjne

Sekcja ds. pierwszej ewangelizacji i nowych Kościołów wspiera głoszenie Ewangelii i rozwój wiary w terytoriach misyjnych. Zajmuje się tworzeniem lub zmianą struktur kościelnych, analogicznie do Dykasterii ds. Biskupów. Współpracuje z biskupami, konferencjami episkopatów, instytutami zakonnymi i stowarzyszeniami apostolskimi, promując powołania misyjne oraz formację duchowieństwa i katechistów.

Wspiera wymianę doświadczeń między nowymi Kościołami partykularnymi oraz między nimi a starszymi Kościołami. Pomaga nowym Kościołom osiągnąć niezależność finansową i tworzyć niezbędne fundusze. Zajmuje się także sprawozdaniami pięcioletnimi i wizytami ad limina Apostolorum Kościołów, objętych jej opieką.

Pod jej kuratelą działają Papieskie Dzieła Misyjne:

· Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary,

· Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła,

· Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci,

· Papieska Unia Misyjna.

Dzieła te wspierają misyjną odpowiedzialność każdego ochrzczonego i wspomagają nowe Kościoły partykularne. Mają własne biuro ds. administrowania funduszami, kierowane przez sekretarza pomocniczego sekcji – z obowiązkiem sprawozdawczości wobec Sekretariatu ds. Ekonomicznych.