Organ ten zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi prezbiterów i diakonów diecezjalnych, w zakresie ich posługi duszpasterskiej oraz tego, co jest im niezbędne do jej owocnego sprawowania.

Amedeo Lomonaco – Watykan

Zadaniem Dykasterii ds. Duchowieństwa jest wyrażanie i realizowanie troski Stolicy Apostolskiej o formację kandydatów do święceń. Właśnie w ten kontekst wpisuje się misja tej Dykasterii, która wspiera biskupów diecezjalnych, aby w ich Kościołach zapewniono prowadzenie duszpasterstwa powołaniowego, a w seminariach alumni byli odpowiednio kształceni poprzez solidną formację ludzką, duchową, intelektualną i duszpasterską. Prefektem Dykasterii ds. Duchowieństwa jest kard. Lazzaro You Heung sik, a sekretarzem abp Andrés Gabriel Ferrada Moreira.

Zarys historyczny

Historia tej instytucji sięga czasów S. Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, utworzonej przez Piusa IV na mocy konstytucji apostolskiej Alias Nos z 1564 r. w celu zapewnienia właściwej interpretacji i praktycznego przestrzegania norm ustanowionych przez Sobór Trydencki. Organ ten zachował swoją historyczną nazwę Sacra Congregazione del Concilio aż do 31 grudnia 1967 r. Wraz z ogłoszeniem Praedicate Evangelium nazwa została zmieniona na Dykasterię ds. Duchowieństwa.

Msza św. w Bazylice Watykańskiej (@Vatican Media)

Kompetencje

Jak podkreślono w konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej, Dykasteria ds. Duchowieństwa ma za zadanie nadzorować bardzo istotny obszar, związany z wysiłkami i zadaniami polegającymi na zapewnieniu, aby życie wspólnotowe i administrowanie seminariami były zgodne z wymogami formacji kapłańskiej. Dykasteria ma również czuwać nad tym, aby przełożeni i wychowawcy przyczyniali się – w jak największym stopniu, poprzez dawanie przykładu i nauczanie właściwej doktryny – do kształtowania osobowości przyszłych duchownych. Do kompetencji Dykasterii należy promowanie wszystkiego, co dotyczy formacji przyszłych duchownych, poprzez odpowiednie normy, takie jak Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis i Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, a także inne dokumenty dotyczące formacji stałej. Ponadto Dykasteria ds. Duchowieństwa odpowiada za potwierdzanie Ratio institutionis sacerdotalis nationalis wydanego przez konferencje biskupów, jak również potwierdzanie erygowania seminariów międzydiecezjalnych i ich statutów.

Biura Dykasterii

Dykasteria składa się z czterech biur. Biuro ds. Duchowieństwa gromadzi, sugeruje i promuje inicjatywy związane ze świętością oraz odnową intelektualną i duszpasterską duchowieństwa (kapłanów diecezjalnych i diakonów). Biuro ds. Seminariów jest właściwe dla wszystkich seminariów, z wyjątkiem tych, które podlegają Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich i Dykasterii ds. Ewangelizacji. Szczególnym obszarem działalności Biura Administracyjnego jest organizacja i zarządzanie dobrami kościelnymi należącymi do osób prawnych publicznych. Biuro ds. Dyspens zajmuje się, zgodnie z prawem, sprawami dyspens od obowiązków wynikających ze święceń diakonatu i prezbiteratu, udzielanych duchowieństwu diecezjalnemu i zakonnemu, zarówno Kościoła łacińskiego, jak i Kościołów wschodnich.

Dykasteria ds. Duchowieństwa – kaplica

Śladami miłosiernego Samarytanina i proboszcza z Ars

Droga formacji kapłańskiej obejmuje różne aspekty życia osoby duchownej. Misją Dykasterii ds. Duchowieństwa jest służba Kościołowi w taki sposób, aby był on animowany przez umysły i ręce zdolne do ożywienia, wszędzie na świecie, postaci miłosiernego Samarytanina. Chodzi o to, by promieniować miłosierdziem Bożym, miłością ewangeliczną. Św. Jan Maria Vianney, patron duchowieństwa, odnosi się do posługi kapłańskiej w następujących słowach: „Gdybyśmy dobrze zrozumieli, czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia, lecz z miłości”. Proboszcz z Ars, według kard. Lazzaro You Heung sik, był przykładem świętości, która „narodziła się z modlitwy, Eucharystii i spowiedzi, a nie z prestiżu”. Świętość ta została ukształtowana przez umiejętność słuchania, miłowania i prowadzenia ludzi „sercem pasterza”. Dziś bardziej niż kiedykolwiek pozostaje on wzorem dla wszystkich kapłanów.