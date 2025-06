Dykasteria ds. Biskupów

Dykasteria pomaga Papieżowi w wyborze pasterzy, którym zostają powierzone Kościoły partykularne pozostające w jego jurysdykcji. Po wyłonieniu kapłanów uznanych za odpowiednich, Dykasteria przedstawia Papieżowi propozycję ich mianowania do episkopatu. Ostateczna decyzja należy do Ojca Świętego.

Amedeo Lomonaco – Watykan

Od stycznia 2023 roku funkcję prefekta Dykasterii ds. Biskupów sprawował kard. Robert Francis Prevost, który następnie został wybrany Papieżem i przyjął imię Leon XIV. Sekretarzem Dykasterii jest abp Ilson de Jesus Montanari. Zadaniem, które Kościół powierza tej dykasterii, jest wspieranie Papieża w wyborze pasterzy Ludu Bożego. Do zakresu jej kompetencji należy wszystko, co dotyczy erygowania i wyposażania Kościołów partykularnych oraz sprawowania urzędu biskupiego w Kościele łacińskim, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Dykasterii ds. Ewangelizacji.

Kompetencje

Zakres działania Dykasterii ds. Biskupów został określony w konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium. Do jej zadań należy, po zgromadzeniu niezbędnych informacji oraz we współpracy z biskupami i konferencjami episkopatu, zajmowanie się erygowaniem i konstytuowaniem Kościołów partykularnych, ich podziałem, łączeniem, znoszeniem i innymi zmianami. Dykasteria rozpatruje wszystkie sprawy dotyczące mianowania biskupów – zarówno diecezjalnych, jak i tytularnych – oraz administratorów apostolskich. Podejmuje również kwestie związane z rezygnacjami biskupów z urzędu, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

Do kompetencji Dykasterii należy również przygotowanie wszystkiego, co wiąże się z wizytami ad limina Apostolorum Kościołów partykularnych jej podległych.

Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej

Przy Dykasterii ds. Biskupów działa Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej, której zadaniem jest analizowanie kwestii dotyczących życia i rozwoju Kościołów partykularnych na tym kontynencie. Ponadto Komisja wspiera relacje między instytucjami kościelnymi – zarówno międzynarodowymi, jak i krajowymi – działającymi w Ameryce Łacińskiej a dykasteriami Kurii Rzymskiej.

Zarys historyczny

Historia tej dykasterii sięga końca XVI wieku, kiedy to papież Sykstus V konstytucją Immensa z 22 stycznia 1588 roku ustanowił Kongregację ds. wznoszenia Kościołów i nadań konsystorialnych, później przekształconą w Świętą Kongregację Konsystorialną. Św. Pius X, konstytucją Sapienti Consilio z 1908 roku, rozszerzył jej kompetencje o sprawy związane z wyborem biskupów, erygowaniem diecezji i kapituł kanonickich.

Konstytucja apostolska św. Pawła VI Regimini Ecclesiae Universae z 15 sierpnia 1967 roku nadała jej nową nazwę: Kongregacja ds. Biskupów. Z kolei konstytucja apostolska św. Jana Pawła II Pastor Bonus z 28 czerwca 1988 roku sprecyzowała, że Kongregacja ta zajmuje się powoływaniem Kościołów partykularnych, ich rad, ich podziałem, jednoczeniem, znoszeniem i wszelkimi innymi zmianami.

W 2022 roku, wraz z promulgacją konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium, Kongregacja zmieniła nazwę i od tego czasu nosi miano: Dykasteria ds. Biskupów.

Dykasteria ds. Biskupów - kaplica

Wybór pasterzy

Nie chodzi o poszukiwanie ludzi doskonałych. Dykasteria ds. Biskupów – w odróżnieniu od Dykasterii ds. Spraw Kanonizacyjnych – ocenia profil duszpasterski kandydatów, którzy są osobami będącymi w drodze, idącymi w świetle Ewangelii.

W przypadku kapłana proponowanego do godności biskupiej kluczowe znaczenie mają cnoty teologalne i kardynalne, a w szczególności roztropność. Dykasteria działa w sposób kolegialny, kierując się wiarą i duchem służby. Końcowa ocena jest przedstawiana Papieżowi, który podejmuje decyzję ostateczną.