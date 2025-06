Błogosławiony od uczciwości - w niedzielę beatyfikacja Floriberta Bwana Chui

W niedzielę 15 czerwca w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie odbędzie się beatyfikacja męczennika XXI wieku Floriberta Bwana Chui Bin Kositiego. Był on młodym Kongijczykiem związanym ze Wspólnotą Sant’Egidio, który oddał życie, sprzeciwiając się korupcji. Papież Franciszek nazwał jego postawę wzorem czystego serca i rąk.

Karol Darmoros

Męczennik uczciwości

Floribert Bwana Chui miał zaledwie 26 lat, gdy został brutalnie zamordowany w Gomie za odmowę przepuszczenia zepsutej żywności przez urząd celny. Jako pracownik biura kontroli jakości towarów (Office Congolais de Contrôle), nie ugiął się pod presją korupcji, wybierając wierność Ewangelii i troskę o dobro wspólne. Został uprowadzony i zabity w nocy z 7 na 8 lipca 2007 roku.

Papież Franciszek wspomniał go podczas swojej wizyty apostolskiej w Demokratycznej Republice Konga. „Myślę o świadectwie młodego człowieka, takiego jak wy, Floriberta... miał zaledwie 26 lat, został zabity w Gomie, bo nie przepuścił zepsutej żywności, która mogła zaszkodzić ludziom. Mógłby był zamknąć oczy – nikt by się nie dowiedział, mógłby nawet na tym skorzystać. Ale jako chrześcijanin modlił się, myślał o innych i wybrał uczciwość, mówiąc 'nie' korupcji. To właśnie znaczy mieć czyste ręce i serce” - mówił Franciszek 2 lutego 2023 roku podczas pielgrzymki do Kinszasy.

Świadek nadziei i odwagi

W liście zapowiadającym beatyfikację, biskup diecezji Goma Willy Ngumbi Ngengele napisał, że beatyfikacja Floriberta to „potężny znak nadziei i powód do dziękczynienia Panu, który wciąż zsyła na nas swoje cuda”. Dodał również, że lokalne uroczystości odbędą się 8 lipca – w rocznicę męczeńskiej śmierci młodego urzędnika. Floribert będzie czwartym błogosławionym w historii Kościoła w DRK, po błogosławionych: siostrze Marii Klementynie Anuarite Nengapecie, Izydorze Bakanji i o. Albercie Joubercie.

Floribert i Wspólnota Sant’Egidio

Floribert urodził się 13 czerwca 1981 roku w Gomie, mieście doświadczonym przemocą w regionie Kiwu Północnego. Ukończył studia prawnicze i mimo możliwości kariery w stolicy, wrócił do rodzinnego miasta, by służyć społeczności. Był członkiem Wspólnoty Sant’Egidio, która podkreśliła jego oddanie ubogim i troskę o najsłabszych. „Dziękujemy za świadectwo wiary i świętości tego młodego człowieka, który dzielił życie Wspólnoty, kochając ubogich i chroniąc najmniejszych” - napisano w oświadczeniu wspólnoty.

Sant’Egidio, powstała w Rzymie w 1968 roku, to wspólnota zaangażowana w służbę ubogim i budowanie pokoju, obecna dziś w ponad 70 krajach. Jej duchowość opiera się na niesieniu Ewangelii i dobrowolnym zaangażowaniu na rzecz najbardziej potrzebujących.