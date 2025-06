Biskup płocki: wspólna modlitwa z Papieżem pokazuje, że jesteśmy jedno

Ważne było wskazanie przez Leona XIV, jakim człowiekiem winien być biskup. Spotkanie z biskupami z całego świata i z Papieżem podkreśliło naszą jedność – mówi Vatican News biskup płocki Szymon Stułkowski, który uczestniczył w Jubileuszu Biskupów w Watykanie. Opowiada też o jubileuszu 950-lecia diecezji płockiej.

Wojciech Rogacin – Watykan

Wśród biskupów z Polski, którzy przybyli w tym tygodniu na Jubileusz do Rzymu był ordynariusz diecezji płockiej Szymon Stułkowski. W rozmowie z Vatican News dzielił się swoją radością i refleksjami związanymi ze spotkania z Leonem XIV, który w środę wygłosił medytację do biskupów przybyłych z całego świata.

Papież podczas spotkania z biskupami z całego świata (@Vatican Media)

Służymy tej samej sprawie

„Bardzo się cieszę, że mogę być w Rzymie i mogłem uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym Leonem XIV w gronie biskupów z całego świata” mówił bp Stułkowski, który dzięki temu przypomniał sobie także kurs formacyjny dla biskupów. „Nie mam długiego doświadczenia bycia biskupem – jest to niecałe sześć lat. Od trzech lat jestem biskupem diecezjalnym w Płocku, a Jubileusz Biskupów w Rzymie jest to dla mnie ważne doświadczenie Kościoła powszechnego” – dodaje ordynariusz płocki.

Bp Szymon Stułkowcki (drugi od prawej) wraz z bp Grzegorzem Suchodolskim - biskupem pomocniczym siedleckim (w środku) - odwiedzili redakcję Vatican News

Jak mówi, ważnym punktem wydarzenia było przejście przez Drzwi Święte, które przypomiały mu Chrzest święty. Wyraża także radość ze spotkania z Papieżem. „Obserwowaliśmy Leona XIV, w dniu rozpoczęcia jego pontyfikatu sprawowaliśmy Mszę św. dziękczynną za Ojca Świętego, a teraz to spotkanie z nim i jego katecheza, wspólna modlitwa, wspólne wyznanie wiary – wszystko było bardzo ważne” – mówi biskup. „Bo to pokazuje, że jesteśmy jedno, że służymy tej samej sprawie, że służymy Chrystusowi, który nas powołał, wybrał i mamy dawać o Nim świadectwo w świecie” – dodaje.

Myśli prowokują do bliskości

Jak mówi bp Stułkowski, głębokie przesłanie papieskie wymaga wnikliwego przeanalizowania, jednak na pewno mocno wybrzmiały słowa mówiące o tym, jakim człowiekiem winien być biskup. „Te myśli prowokują do tego, żeby być w bliskiej w relacji z Panem Bogiem, innymi biskupami, kapłanami, osobami życia konsekrowanego, wiernymi świeckimi. Aby troszczyć się o osoby skrzywdzone, wyrażać miłosierdzie oraz bliskość z ubogimi. To wszystko się powtarza w nauczaniu także ostatnich papieży i jest potrzeba, by ciągle do tego wracać” – dodaje bp Stułkowski.

Polscy biskupi na Jubileuszu Biskupów w Watykanie

Jedna z najstarszych diecezji w Polsce

Przypomina jednocześnie, że diecezja płocka obchodzi także swój jubileusz – 950-lecia ustanowienia. To jedna z najstarszych diecezji w Polsce. Świętowanie tego jubileuszu rozpoczęło się 8 listopada ubiegłego roku, Mszą św. sprawowaną przez kard. Grzegorza Rysia w rocznicę konsekracji katedry.

W ciągu kolejnych miesięcy zorganizowano wiele wydarzeń jubileuszowych, podjęto naukowe badania genotypu Piastów, których największa nekropolia znajduje się w Płocku i którzy wnieśli wielki wkład w budowę nie tylko państwowości Polski, ale także wiary.

Inicjatywy jubileuszowe

Centralne uroczystości jubileuszowe zorganizowano 7 czerwca, a przewodniczył im legat papieski kard. Ladislav Nemet. „W Orlen Arenie zgromadziło się około 5 tysięcy osób. Odbył się także Marsz Wiary, a troje dorosłych ludzi przyjęło chrzest, bierzmowanie i I Komunię Świętą. Chcemy dalej pisać księgę wiary” – deklaruje biskup.

W związku z tym, każda parafia otrzymała księgę Dziejów Apostolskich z pustymi stronami na kolejne 50 lat – do tysiąclecia diecezji, żeby zapisywać w niej ochrzczonych i bierzmowanych. Kilkanaście tysięcy osób zadeklarowało, że będą pisać księgi Dziejów Apostolskich. „Jedna księga zostanie w diecezji, druga zostanie przekazana w październiku Leonowi XIV jako nasza deklaracja, że chcemy dawać świadectwo wierze na następne pokolenia” – dodaje bp Stułkowski.

Cieszy się, że 220 osób z diecezji wybiera się do Rzymu na Jubileusz Młodych na przełomie lipca i sierpnia. „Będę im towarzyszył. I ufam, że te wiele inicjatyw jubileuszowych rozbudzi w nas moc świadectwa. Fakt, że każdego roku są u nas dorośli ludzie proszący o chrzest w Wigilię Paschalną, jest dla mnie cichym dowodem, że nasze promieniowanie wiarą jest dostrzegalne” – dodaje ksiądz biskup.

Kolejny jubileusz

Już za sześć lat Diecezja Płocka będzie przeżywać kolejny jubileusz: w 1931 roku minie 100 lat od objawienia się Pana Jezusa Siostrze Faustynie w Płocku, kiedy polecił jej, aby namalowała obraz ze słowami „Jezu Ufam Tobie”. To również będzie okazja do wielkiej radości i umocnienia wiary w społeczności diecezjalnej.